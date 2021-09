Sanremo: approvato il protocollo anti covid per i nidi d’infanzia “Raggio di sole” e “Arcobaleno”

In vista dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 il Comune ha di recente approvato il protocollo anti covid che regolerà i lavori all’interno dei nidi d’infanzia “Raggio di Sole” e “Arcobaleno”. Entrambi gli asili avranno a disposizione 22 posti, con la possibilità di incremento durante l’anno a seconda della parametrazione del rapporto educatore/bambino previsto dalle norme.

Modalità operative

- Il Servizio sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.15 alle ore 17.15.

- Saranno inizialmente messi a disposizione 22 posti per il Nido Raggio di Sole e 22 posti per il Nido Arcobaleno. Il numero di tali posti potrà essere incrementato in corso d’anno, in ragione della parametrazione sul rapporto educatore/bambino previsto dalla normativa.

- Nei Servizi verranno seguite le ormai note linee guida per la prevenzione del contagio da COVID-19, tenendo conto della necessità che “l’organizzazione dei diversi momenti della giornata sia serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile”: lavare frequentemente le mani in modo non frettoloso; per gli adulti, obbligo di indossare mascherine di tipo chirurgico; mantenere per quanto possibile il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; non toccarsi il viso con le mani; pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a contatto; arieggiare frequentemente i locali.

- Verrà predisposta adeguata informazione per operatori, bambini e famiglie:

- Verrà affissa apposita segnaletica per gli adulti per indicare in modo chiaro entrata, uscita, percorsi obbligati

- Le famiglie verranno informate da specifico documento che deve essere sottoscritto circa le principali regole e condizioni per l’accesso e la frequenza al Nido

- I bambini saranno suddivisi in gruppi educativi (sezioni) che verranno tenuti il più possibile stabili, con educatore/i e collaboratore di riferimento, nei limiti della migliore organizzazione attuabile e delle sopravvenute esigenze

- A ciascuna sezione sarà assegnato uno spazio fisso interno e uno spazio fisso esterno. Tali spazi potranno essere variati previa attenta igienizzazione dei locali e del materiale educativo. Lo spazio interno verrà utilizzato come spazio polifunzionale

- Il personale utilizzato sarà il personale dipendente comunale in servizio presso i due nidi; oltre a una o più figure di appoggio ai collaboratori, assunte con contratto interinale a tempo determinato

- I pasti verranno forniti dalla ditta CAMST, che provvederà ad adeguare il proprio servizio alle vigenti normative anti-COVID e a formare adeguatamente il personale

- Gli orari di ingresso saranno stabiliti in modo da evitare assembramenti tra bambini e accompagnatori. Verrà apposta adeguata segnaletica di distanziamento per evitare assembramenti dei familiari all’accettazione o ritiro dei bambini

- L’accesso alla struttura dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio (uso mascherina)

- Nella zone di accoglienza saranno messi a disposizione il gel idroalcolico per la disinfezione delle mani, i sovrascarpe e una o più bacheche informative

- Viene chiesto alle famiglie particolare cura nel non permettere al bambino di portare al Nido oggetti personali (es. giocattoli)

- È fatto divieto assoluto di accesso a bambini e adulti che: presentano sintomi riconducibili a COVID-19 quali sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5° anche nei 3 giorni precedenti: sono venuti a contatto stretto o hanno vissuto nello stesso ambiente con un caso confermato o sospetto di COVID-19 negli ultimi 7 giorni: sono stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 7 giorni; si sono recati nella zone dichiarate a maggiori rischio di contagio nei 7 giorni precedenti

- Personale e genitori saranno invitati all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, con focus sui sintomi sospetti (superiore ai 37,5°, tosse, difficoltà respiratorie, ageusia, anosmia) anche rispetto ai 3 giorni precedenti l’accesso al Nido, nonché eventuali contatti avuti con casi sospetti nelle ultime due settimane. In caso emergano fattori di rischio il genitore/operatore deve contattare immediatamente il Referente Covid e richiedere una valutazione del medico curante (PLS/MMG)

- Per favorirne la tracciabilità, verrà istituito apposito registro dei visitatori della struttura

- Verranno privilegiate attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Verrà sempre favorita, ove possibile, l’attività

all’aperto

- Saranno promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche,

compatibilmente con l’età dei bambini e il loro grado di autonomia e consapevolezza. Verrà messa in atto dal personale educativo una costante e frequente igiene delle mani dei bambini durante la giornata (lavaggio delle mani e/o utilizzo della soluzione idroalcolica), raccomandata soprattutto prima e dopo il contatto interpersonale, dopo il contatto con liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici. Il lavaggio delle mani ai bambini sarà effettuato dal personale in modo sistematico, ad ogni cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi e prima e dopo la somministrazione della merenda e del pasto

- Quando i bambini verranno aiutati nella pulizia di naso e bocca il personale deve smaltire immediatamente i fazzoletti e i tovaglioli utilizzati

- Saranno messi a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nella zona di triage, nei punti di ingresso e di uscita e negli spazi esterni

- I pasti verranno supervisionati dalle educatrici di riferimento e le educatrici effettueranno lo scodellamento sul carrello, avranno cura di evitare la condivisione di posate e bicchieri da parte dei bambini. Le stoviglie verranno lavate in lavastoviglie alla massima temperatura possibile

- L’eventuale momento del riposo sarà organizzato mantenendo l’utilizzo strettamente personale dei lettini, che verranno disposti ad 1 metro di distanza l’uno dall’altro. Ogni settimana si provvederà al cambio della biancheria e alla disinfezione dei lettini. Durante la preparazione e riordino dei lettini, il personale collaboratore indosserà mascherina FFP2 e guanti

- Pur essendo inevitabile la condivisione dei servizi igienici, ciascun gruppo avrà un orario separato per l’utilizzo dei servizi igienici per le consuete routines (cambio pannolini, lavaggio manine etc.) e avrà l’utilizzo esclusivo di specifici lavabi, wc e vasini, in modo da limitare il più possibile i rischi di eventuale contagio. Il bagno verrà pulito dopo ogni uso, e disinfettato a fine giornata, il fasciatoio verrà disinfettato dopo ogni utilizzo. Verranno utilizzato asciugamani in carta monouso e sarà evitato l’utilizzo dello spazzolino da denti

- Verrà identificato un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con CVID-19. I minori non devono restare soli ma con un adulto munito di DPI (mascherina FFP2, visiera, occhiali, sovrascarpe) fino a quando non saranno affidati ai genitori

- Ci si atterrà rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante il servizio, alle disposizioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi per l'infanzia" e successivi aggiornamenti

Personale

- Il lavaggio delle mani o l’utilizzo di gel disinfettante, all’ingresso in Struttura e ripetuto più volte durante l’orario di servizio, è d’obbligo per tutti gli operatori, a prescindere dalla mansione svolta

- Il costante autocontrollo delle proprie condizioni di salute è fondamentale per riconoscere l’insorgenza di eventuale sintomatologia e prevenire la diffusione del virus

- Adottare tutte le precauzioni utili alla prevenzione di malattie trasmesse per contatto, per droplets e per via aerea, attraverso il corretto utilizzo dei DPI previsti durante il turno di lavoro e secondo le condizioni di rischio

- Distanziamento interpersonale e uso di mascherine FFP2: è responsabilità di ogni operatore, a prescindere dalla mansione svolta, mantenere ogniqualvolta sia possibile una distanza interpersonale superiore ad 1 metro, ricordando che qualora ciò non fosse possibile (nello specifico durante tutte le attività ludico-didattiche anche all’aperto con i bambini, soprattutto i più piccoli, i pasti, le routines in bagno ecc.) è tassativamente necessario l’uso delle mascherine FFP2, oltre ad eventuali altri dispositivi di protezione previsti a fronte di “caso sospetto”

- L’utilizzo tassativo delle mascherine FFP2 è previsto anche nei momenti di interscambio fra operatori, quando difficilmente si riesce ad osservare scrupolosamente una distanza superiore ad 1 metro e comunque ogni volta che si ravvede tale rischio (per es. durante le “consegne” al cambio turno se esse avvengono in locali di dimensioni ridotte, durante le pause e durante i percorsi all’interno e verso l’uscita dalla Struttura)

- Al fine di agevolare il distanziamento interpersonale e garantire la sicurezza, in via precauzionale si esortano tutti gli operatori a: prediligere scambio di consegne con i genitori nei cortili o negli spazi di ampie dimensioni, mantenendo distanziamento interpersonale di oltre 1 metro e indossare comunque la mascherina FFP2; utilizzare gli spogliatoi e gli spazi comuni preferibilmente in maniera alternata e indossando la mascherina chirurgica a partire dal momento di ingresso al Nido; a tale proposito si puntualizza che lo spogliatoio del personale del Nido Raggio di Sole potrà essere utilizzato da un massimo di 2 dipendenti per volta; lo spogliatoio del personale del Nido Arcobaleno potrà essere utilizzato da un massimo di 3 dipendenti per volta, l’area relax/caffè del Nido Arcobaleno invece potrà essere utilizzata da un massimo di 2 dipendenti per volta, l’ascensore da un solo dipendente per volta; eliminare la mascherina prima dell’uscita dal Nido con mantenimento del distanziamento interpersonale nel percorso fino al parcheggio delle auto o fino all’uscita pedonale dal perimetro del cortile (in alternativa, apposizione di nuova mascherina dopo essere usciti dal Nido); adottare anche al di fuori del Servizio tutte le buone norme precauzionali per la prevenzione di malattie trasmesse per contatto, per droplets e per via aerea, come l’utilizzo di mascherina (che devono essere correttamente smaltiti), l’abitudine di lavare spesso le mani o disinfettarle con gel idroalcolico, starnutire/tossire nel gomito o nel fazzoletto che deve essere immediatamente eliminato, evitare di frequentare luoghi chiusi o dove si può creare assembramento di persone, provvedere a garantire le migliori condizioni igieniche e di areazione del proprio domicilio, fare attenzione ai propri “contatti stretti” evidenziando immediatamente al proprio Responsabile il caso in cui sia avvenuto un rischio di contagio.

Fornitori e tecnici

- I fornitori e tecnici devono essere muniti di mascherina FFP2 e indossarla anche negli spazi esterni della struttura

- Sarà tenuto un registro degli accessi, con nominativi e contatti telefonici di tecnici e fornitori

- Prima di accedere al Servizio fornitori e tecnici saranno sottoposti a triage con rilevazione della temperatura. In caso di temperatura maggiore di 37.5° o di evidenti sintomi influenzali, saranno invitati ad allontanarsi immediatamente

- Esclusivo accesso nell’atrio del Servizio o con percorso delineato per eventuali magazzini o locali tecnici, con esclusiva interfaccia con personale deputato alla gestione dell’interlocutore e mantenimento del distanziamento di almeno un metro dalle altre persone

- Qualora ci fosse necessità di utilizzo di servizi igienici da parte dei fornitori o tecnici, essi dovranno fruire di servizi dedicati, che devono essere opportunamente identificati e sanificati

Ambienti, arredi e materiali

Le attività di pulizia sono importanti nel contenimento della contaminazione dell’ambiente e nella riduzione del rischio di trasmissione per contatto indiretto con superfici contaminate. Dalla letteratura ad oggi nota i Coronavirus risultano inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includono utilizzo di disinfettanti quali ipoclorito di sodio (candeggina) 0,1%0,5%, etanolo (alcol etilico) 62-71% o perossido di idrogeno (acqua ossigenata) 0,5% per un contatto adeguato.

La pulizia e la sanificazione sono eseguite ai sensi della CIRCOLARE del Ministero della Salute del 22/05/2020.

- Prima della riapertura dei Servizi è prevista la sanificazione di tutte le superfici, arredi, attrezzature e giochi con prodotti disinfettanti idonei

- Il materiale educativo dovrà essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio. Verrà eliminato il materiale non facilmente sanificabile (es. travestimenti in tessuto)

- Tutti i giorni a chiusura della giornata educativa il materiale educativo verrà igienizzato e disinfettato secondo le indicazioni della Conferenza delle Regioni. Oltre al normale lavaggio e disinfezione a fine giornata, il materiale dovrà essere lavato e disinfettato se portato alla bocca da un bambino. Il personale deve indossare guanti e mascherina durante tali operazioni. Alla disinfezione deve seguire un’accurata fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti che potrebbero essere portati alla bocca dai bambini

- Le strutture gioco degli spazi esterni devono essere pulite dopo l’uso da parte di ciascun gruppo, e disinfettate a fine giornata

- Verrà effettuata una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente (es. sedie, tavoli, maniglie, superfici di sanitari, rubinetteria, erogatori di sapone e attrezzature varie, giocattoli e materiali didattici usati dai bambini): ogni spazio sarà pulito dopo l’uso, e disinfettato a fine giornata. Le indicazioni da mettere in atto per la pulizia giornaliera e la disinfezione sono contenute nelle “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento” Gruppo di Lavoro ISS Biocidi COVID-19 Rapporto ISS C, versione del 15 maggio 2020 o eventuali versioni più recenti

- Il personale collaboratore durante le operazioni di pulizia deve indossare i seguenti DPI: mascherina FFP2, guanti, occhiali (se previsto per rischio chimico)

- Verrà favorito il ricambio d’aria negli ambienti interni, areandoli con cadenza oraria per un tempo congruo (3 minuti); verrà evitato l’uso di ventilatori. Le finestre dei servizi igienici saranno tenute sempre aperte

- Attrezzature e carrelli utilizzati per le operazioni di pulizia devono essere sanificati sempre a fine giornata

- I DPI riutilizzabili saranno adeguatamente disinfettati con cadenza quotidiana; la gestione e smaltimento dei DPI monouso seguirà invece le indicazioni contenute nel Rapporto ISS COVID-19 • n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico. Gruppo di Lavoro ISS Ambiente – Rifiuti COVID- 19”, versione del 18 maggio 2020 o eventuali versioni più recenti

- Nel caso di presenza di una persona con sintomatologia sospetta COVID-19 si procederà nel più breve tempo possibile alla pulizia e sanificazione di tutti i locali



Certificazione verde covid-19

Oltre alle misure di sicurezza di cui sopra (obbligo di utilizzo dei dispositivi delle vie respiratorie; raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale “salvo che le condizioni strutturali- logistiche degli edifici non lo consentano”; divieto di accesso e di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°) la normativa introduce, dal 1 settembre 2021 al termine di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo di possesso ed il dovere di esibizione della certificazione verde, disciplinando anche casi in cui questa venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche.

La certificazione verde, rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed è attestata nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

- aver completato il ciclo vaccinale;

- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;

- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

La verifica sul possesso di certificazione verde o dell’eventuale esenzione sarà delegato al Referente Covid di ogni struttura

Tutti i referenti hanno frequentato il corso di formazione fornito dal Ministero dell’Istruzione e dall’istituto superiore di sanità.

Il succitato personale ha il compito di interfacciarsi con le famiglie e il dipartimento di prevenzione nel caso in cui, nel nido di riferimento, un bambino presenti un malessere compatibile con COVID- 19 e/o un aumento della temperatura corporea al di sopra dei 37,5°C (misurata con un termometro senza contatto).

Gli interessati sono tenuti a comunicare in via riservata al Referente Covid entro l’inizio dell’anno educativo il proprio status personale rispetto alla certificazione verde, nonché le eventuali modifiche che possono intervenire in corso dell’anno educativo.