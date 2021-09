Montegrosso Pian Latte: ‘Il sentiero della transumanza, una giornata a contatto con la natura e con la tradizione. Tutti i dettagli

L'Ass. Tur. Pro Loco di Montegrosso Pian Latte, con la collaborazione dell'Az. Agrituristica ‘Cioi Longhi’, organizza per sabato 25 settembre una giornata a contatto con la natura, ma soprattutto con la tradizione dei piccoli borghi montani dell'Alta Valle Arroscia.



“Proprio nel mese di settembre – si spiega nel comunicato - le greggi, dopo il periodo estivo di alpeggio d'alta quota, cominciavano a fare rientro nei paesi. ‘Il Sentiero della Transumanza’ ha proprio l'obiettivo di far rivivere questa antichissima tradizione, che è proprio la transumanza: in passeggiata raggiungeremo la Malga di Case Fascei, dove ci accoglierà il piccolo gregge dell'Az. Agrituristica Cioi Longhi. Pranzeremo al sacco in malga (compreso nel prezzo della giornata) e, a seguire, attività a contatto con gli animali e laboratorio di caseificazione. La giornata terminerà con il rientro, in transumanza appunto, a Montegrosso, accompagnati dal gregge di capre.

Il costo dell'intera giornata, comprensivo di passeggiata, mandia du pastu’, fattoria didattica, laboratorio è € 15,00; è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata tramite e-mail, all'indirizzo info@prolocomontegrossopl.it oppure Whatsapp o Telefono al numero +39 379 19 60 253. Non esitate a contattarci per qualsiasi informazione.

PROGRAMMA DETTAGLIATO:

9.30 - Ritrovo dei partecipanti (Via Ai Prati, 93) e consegna ‘Mandia’ du pastu’’

10.00 - Partenza itinerario (Montegrosso P.L. - Case Fascei)

12.00 - Arrivo a Case Fascei e pranzo con ‘Mandia’ du pastu’’

A seguire Fattoria Didattica ed attività a contatto con gli animali, Laboratorio di Caseificazione

15.30 Rientro a Montegrosso P.L., accompagnati dal gregge di capre.

MINIMO 8 PARTECIPANTI”.



(in basso l'intera locandina)