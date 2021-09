Tutti a scuola: dopo tanta Dad si torna in classe, al 'Cassini' di Sanremo alunni accolti dal Dirigente Claudio Valleggi (Foto e Video)

E’ iniziato anche in provincia di Imperia l’anno scolastico della ‘ripartenza’. Con le nuove normative per evitare che si piombi nuovamente della ‘didattica a distanza’, questa mattina i ragazzi sono tornati in classe. Scaglionati, come previsto per evitare assembramenti all’ingresso, sono stati accompagnati dai dirigenti scolastici e dai professori nelle aule che, negli ultimi mesi sono state dimenticate per la pandemia.

Ricordiamo che oggi sono 24.150 gli studenti che iniziano la scuola nella nostra provincia, guidati da 2.815 professori. Alla Primaria di primo grado (le ex Elementari) sono 7.272 gli alunni mentre sono 5.101 alle ex Medie (oggi Primaria di secondo grado). Sono infine 8.272 gli alunni che frequenteranno gli Istituti Superiori.

Questa mattina abbiamo fatto visita allo storico Liceo ‘Cassini’ di Sanremo, dove alle 7.45 sono entrate le prime classi mentre le altre hanno fatto il loro ingresso un’ora più tardi. All’ingresso, come sempre, volti un po’ preoccupati per l’inizio dell’anno ma anche la gioia di rivedere gli amici e la possibilità di uscire di casa, evitando la Dad.

Il Dirigente Scolastico Claudio Valleggi ha accolto i ragazzi, spiegando loro le modalità di lavoro di quest’anno: “La scommessa di quest’anno è proprio quella di fare lezione in aula ed è fondamentale. Ci auguriamo che non si debba stoppare le lezioni in presenza, anche se le norme sono cambiate e, quindi, anche se si verificassero delle positività, i docenti potranno proseguire le lezioni in aula”.

Valleggi ha anche parlato della storicità dell’Istituto matuziano: “Il ‘Cassini’ è la storia della scuola a Sanremo e in tutta la provincia. Quasi 1.200 studenti e, per noi ovviamente un grande impegno e una enorme responsabilità”.

Nessun problema per ora all’ingresso con la nuova normativa del Green pass: “La piattaforma sta funzionando e, inserendo il codice della scuole mi appaiono i docenti che sono ‘verdi’ mentre chi entra all’interno dell’Istituto bisognerà mostrare il pass”. Vuole dire qualcosa ad alunni e genitori? “Voglio ringraziarli per la scelta fatta ma, soprattutto, voglio chiede loro di collaborare anche se lo sguardo vigile dei genitori è fondamentale”.