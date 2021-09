Questa sera la finalissima della 34ª edizione di Sanremo Rock&Trend

Terminata la fase delle Finali Nazionali della 34ª edizione del Festival e annunciati i Finalisti Nazionali (10 per il Festival Rock e 10 per il Festival Trend), stasera avrà luogo al Teatro Ariston di Sanremo la Finalissima (10 per il Festival Rock e 10 per il Festival Trend) di Sanremo Rock & Trend Festival. L’evento vedrà la conduzione di Gigio D’Ambrosio, Laura Ghislandi e Mercedes Hengher.

I 20 concorrenti della finalissima saranno: I-Dea, Circus Punk, Red Crystal, Fertur, Not For Money, Susanna, Mama Ska, Vercors, Nolo, Ivan Carletta per il Festival Rock; Mst, Salvatore Fiorino Savi, Foschia Enrico Cattò, Carmen Lubrano, Giulia Vestri, Vina Rose, Rifugio, Ecklettica, Gianluca Frassinelli, Le Distanze per il Festival Trend.

Durante la finalissima, la giuria, composta da Ettore Diliberto (arrangiatore, produttore e chitarrista), Phil Palmer (produttore, arrangiatore, chitarrista jazz e rock tra i più famosi a livello internazionale), Pino Scotto (cantautore epersonaggio televisivo italiano conosciuto per essere stato il frontman dei Vanadium), Fabrizio Simoncioni (produttore e sound engineer), Vincenzo Spera (Presidente Assomusic, giuria per la sezione rock), Mario Limongelli (Presidente PMI, giuria per la sezione trend) decreterà i vincitori del 34° Festival in ciascuno dei due Festival, ovvero Festival Rock e Festival Trend.