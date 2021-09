Santo Stefano al Mare: una giornata formativa per insegnare ai bambini e ai futuri pescatori le tradizioni e il rispetto per il nostro mare

Oggi presso l'Associazione Sportiva 'l’Ancora' di Santo Stefano al Mare si è tenuta una giornata formativa dedicata ai bambini, organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva.

“I bambini hanno preso parte - commenta l’ittiologo Stefano Esposito - ad un pomeriggio didattico di avviamento alla vita acquatica, alla conoscenza dell'ambiente marino e delle specie che lo popolano. Imparare e conoscere la diversità dell'ecosistema acquatico è alla base del rispetto di chi diventerà un pescatore come lo è tutelare il nostro mare”.

Grande soddisfazione da parte del presidente dell'associazione, Sandro Collina: “Sono molto contento sia per l'organizzazione di questa giornata sia per la presenza dei giovani futuri atleti che hanno dimostrato molto interesse. Auspichiamo che sia la prima di tante altre manifestazioni simili, con l'obiettivo di tramandare le tradizioni del nostro paese alle nuove generazioni”.

Presenti Emilio Maffi, istruttore federale Fipsas Imperia e i soci dell'Ancora a cui va il ringraziamento del Sindaco di Santo Stefano al Mare Marcello Pallini “Con grande impegno e passione l'Associazione non solo trasmette ai pescatori di oggi e a quelli di domani il rispetto per l'ambiente marino ma è un punto di riferimento e di valenza sociale per tante generazioni”.