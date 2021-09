'Emozioni di Settembre con la Sinfonica': l'anteprima concertistica dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo

Il concerto dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo 'Tra Classico e Contemporaneo: musica virtuosa', in programma questa sera, chiude la stagione estiva all'Auditorium Franco Alfano.



A settembre sarà il palco del Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo ad ospitare un'anteprima concertistica della prossima stagione con quattro eventi dal titolo "Emozioni di Settembre con la Sinfonica" caratterizzati da esecuzioni di Morricone, Piazzolla, Rota oltre ai classici di Beethoven, Saint-Saëns, Mozart e Schubert.

Il 18 e 19 settembre si proseguirà con i concerti dei tre finalisti della 2^ edizione di "RPM Sanremo" - Russian Piano Music International Competition - il concorso per giovani pianisti talentuosi che incoraggia e supporta l'eccellenza nell'esecuzione della musica classica con giurati di fama internazionale.



Le prenotazioni sono disponibili on line sul sito della Sinfonica www.sinfonicasanremo.it

Biglietto Intero (per adulti dai 26 ai 70 anni): Euro 25

Biglietto Ridotto (per Over 70): Euro 10

Under 25: Gratuito



Ricordiamo che l'accesso ai concerti consentito solo se in possesso di Green Pass.