Sanremo: famiglie preoccupate per il passaggio di 'Casa Serena' ai privati, Pireri “Rette invariate e mai si andrà ad abbassare la qualità della vita degli ospiti”

Il passaggio di 'Casa Serena' dal pubblico al privato è imminente. Dal 1° settembre la RSA sanremese non sarà più gestita dal Comune e la cosa, come ampiamente prevedibile, sta destando non poche preoccupazioni sia da parte dei lavoratori che da parte delle famiglie che hanno ospiti all'interno della struttura.

Per Sanremo si tratta di un passaggio epocale. 'Casa Serena' è stata per anni punto di riferimento per centinaia di famiglie, un fiore all'occhiello del quale ora la città deve privarsi per il bene delle casse pubbliche e per poter investire fondi che, altrimenti, difficilmente sarebbero reperibili. Su tutti, servono investimenti per rifare le obsolete tubature cittadine.

Alle preoccupazioni delle famiglie e dei lavoratori risponde oggi l'assessore ai Servizi Sociali del Comune di Sanremo, Costanza Pireri: “L'amministrazione ha tutelato gli ospiti che sono in struttura al momento del passaggio per i quali la retta rimarrà invariata a parte l'aspetto degli aumenti Istat. Sotto l'aspetto economico sono tutelati. In merito c'è stata la delibera di consiglio comunale ed era specificato anche sul bando di gara. Sarà compito dell'amministrazione mettersi sempre a disposizione. Per le comunicazioni, invece, i parenti dovrebbero aver ricevuto la lettera per la modifica dell'Iban sul quale effettuare i pagamenti. Verificherò”.

“Per quanto riguarda la diminuzione del personale - aggiunge l'assessore Pireri - è anche vero che ora ci sono molti utenti in meno rispetto alla capienza, siamo a 95 su 120. Anche se si decidesse di ridurre le ore, l'assistenza dovrà comunque essere attivata nello stesso modo anche perché ci sono delle precise disposizioni di Asl1 e Alisa che dicono quanto personale si deve avere e, addirittura, anche il minutaggio. È possibile che oggi si sia sovradimensionati rispetto ai 120 utenti”.

“Il fatto che ci sia una riduzione di personale mai andrà ad abbassare la qualità della vita degli ospiti, ci sono dei parametri della Regione da rispettare” conclude l'assessore Pireri.