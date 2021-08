Arma di Taggia: un anfiteatro al posto del parcheggio di via Caboto? Ipotesi 'per il momento' superata

Ad Arma di Taggia, anfiteatro sì o anfiteatro no? Per il momento è 'ni'. È stata messa in forse la futura costruzione di quest'opera, ultimo step del progetto di riqualificazione del viale delle Palme (LINK). L'anfiteatro dovrebbe (e a questo punto il condizionale è proprio d'obbligo) prendere il posto dei quasi 50 posti auto presenti sullo spiazzo tra i palazzi e il viale in via Caboto. Una possibilità che al momento della presentazione ha fatto storcere il naso a diverse persone.

Nell'ultimo consiglio comunale anche il sindaco Mario Conio, pungolato dall'opposizione, ha ammesso che per il momento l'anfiteatro non è una priorità e oggi quell'idea potrebbe essere superata. Due i motivi: il primo, le modifiche apportate in corso d'opera al progetto del piano rialzato nella buca delle palme, permetteranno al Comune di poterlo sfruttare come una grande piazza per le manifestazioni; il secondo, eliminare il posteggio di via Caboto, anche con il parcheggio nella buca pienamente operativo, comporterebbe grossi disagi tanto per la popolazione quanto per i turisti.

Il primo cittadino ha detto che l'anfiteatro non è una priorità soprattutto nel breve periodo ma ha aggiunto che il progetto viene solo 'posticipato' a data da destinarsi. Quando? Quando Arma di Taggia avrà sufficienti posteggi, centrali o periferici, da poter fare ragionamenti diversi.

Ad esempio, come ha detto Conio, quando verrà completato il cantiere di Area 24, opera che potrebbe venire realizzata grazie alla manifestazione d'interesse presentata da Amaie Energia (LINK). Una volta ultimata l'incompiuta dall'ex stazione ferroviaria, il Comune si troverà con circa 180 posti auto a rotazione e 170 box. Un bacino che a detta del primo cittadino potrebbe aprire anche a ragionamenti più ambiziosi e quindi a rinunciare a qualche parcheggio, come quello di via Caboto.