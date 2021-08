Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 28 e domenica 29 agosto in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 28 AGOSTO

SANREMO

Serie di appuntamenti sportivi gratuiti proposti da 26 associazioni sportive matuziane (luglio e Agosto): Pilates, Karate, Tai chi-Qi gong, Ginnastica ritmica Propedeutica danza, Ginnastica fitness, Functional, Hokuto crossfit, Macumba, Calisthenics, Mountain bike, Golf, Judo, Ginnastica bambini e ragazzi con disabilità, Rugby, Pallavolo, Danza, Yoga, Equitazione, Boxe kickboxing, Tennistavolo, Calcio, Educazione psicomotoria (orari e luoghi a questo link)



10.00. Torneo Tennistico Giovanile Giuseppe Fassola riservato alla categoria under 10 12 14 16 Femminile e Maschile a partecipazione straniera con Borsa di Studio (terra rossa regolamento FIT). Tennis Club Solaro, fino al 29 agosto (più info)

10.00-24.00. ‘Scambi’: festival organizzato da 15 ragazzi under 25 con l’obiettivo di ritrovare il valore della comunicazione e dell’incontro. Intervengono il presidente di Pigna Mon Amour Alessandro Mammone e il presidente dell’A.P.S. Oltre Tommaso Marmo. Piazza Santa Brigida, fino al 29 agosto (il programma a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

17.00-23.00. ‘Il muro invisibile – Ventimiglia 2015’: mostra fotografica di Jacopo Gugliotta, fotoreporter e giornalista sanremese (intero 5 euro, ridotto 3 euro). Museo Civico a Palazzo Nota, fino al 29 agosto (da martedì a domenica)

19.00. Per la rassegna ‘Happy Hour con l'autore’, presentazione del libro ‘Camminare nella storia. Tra Monte Nero e la Valle Argentina’ di Marco Macchi. Piazzetta dei Ferri nel centro storico, ingresso libero (prenotazioni QUI)



19.00. ‘Aperizolla’: aperitivo con piatti degustazione direttamente dall'orto a Km 0, vino tenuta Maffone Pieve di Teco e Birra Birrificio Altavia di Sassello, accompagnati dalla musica del violino di Davide Laura. Agriturismo Zollamania sulle colline di fronte a Bussana vecchia in Via Castelletti 41, info 338 208 0882

19.45. Per ‘Folies Royal 2021’, Music Time con Massimo Spinetti. Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)



20.00. ‘Veglia d’artista: escursione accompagnati dalla guida ambientalista Jack Green (Diego Rossi). Punto d’interesse: Villa Romana, la nuova cittadina del ‘900, i calanchi, il borgo di artisti e la ricostruzione post terremoto, la Madonna dell'Arma e le Torri anti Barbaresche (15 euro). Partenza e arrivo ai Torchi di Bussana, obbligatoria la prenotazione QUI

20.00. Live Show Case per ‘Time Machine’ (The Now) + ‘Il Mare in Tempesta’ (MH Band). Ingresso + aperitivo 10 euro. Floriseum, Museo del Fiore a Villa Ormond, corso Cavallotti 113 (prenotazione obbligatoria 340 4002419)

21.30. Per la rassegna ‘Unojazz&Blues 2021’, Tony Esposito in concerto. Piazza Borea d’Olmo (info e prenotazioni QUI)

23.00. Musica e divertimento al Bay Club in Corso Trento Trieste. Necessaria la prenotazione al 348 398 4066

IMPERIA

9.30-12.30. Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli, fino al 29 agosto (mercoledì e domenica ore 18.30/22.30, venerdì e sabato ore 9.30/12.30)

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

14.30. ‘I laghi di Palanfrè’: escursione di due giorni con pernottamento in rifugio accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini (20 euro accompagnamento, 60 euro per cena, pernottamento e prima colazione). Ritrovo al parcheggio dello svincolo autostradale di Imperia est, info 346 7944194

16.30-19.30. Apertura di Villa Faravelli - M.A.C.I. Museo d'Arte Contemporanea di Imperia in Viale Giacomo Matteotti 151, ingresso su prenotazione telefonando a 0183 701555



17.00. Per i Pomeriggi Universitari (19a edizione), Alice De Matteo presenta la sua tesi ‘Giuseppe Elia Benza. Pensiero e azione di un repubblicano ligure (1802-1890)'. Relatore: Nicola Del Corno. Correlatore: Marco Soresina. Sede della Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri a Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.00. Concerto dei ‘Flautonauti’ presso la Chiesa Parrocchiale di Sant'Antonio a Costa d'Oneglia (prenotazione al 370 1025069)



21.00. ‘Giraparasio’: passeggiata guidata tra vicoli e palazzi del Parasio. Ritrovo davanti al Duomo di San Maurizio, info 331 6992009



VENTIMIGLIA



9.00-12.30. ‘Pace e Amore’: mostra d’arte contemporanea dell’artista Giovanni Cristini con sette opere sul tema dei volti come metafora dell’introspezione dell’animo umano. Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi-Museo MAR-Forte dell’Annunziata, fino al 2 settembre (martedì, mercoledì, giovedì 9/12.30-15/17, venerdì 9/12.30-21/23, sabato 9/12.30, domenica 21/23)



10.00-18.30. ‘Pace e Amore’: mostra d’arte contemporanea degli artisti Alessandro Grazi e Mario Rei Cannito. Centro Culturale Polivalente San Francesco, fino al 2 settembre (mercoledì e giovedì 15.30/18.30, sabato e domenica 10/12-15.30/18.30)

VALLECROSIA



18.00. Street Food con Musica Live e Intrattenimento. Solettone sud, fino al 29 agosto

BORDIGHERA

9.00-20.35. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Aerobic Dance (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + Ginnastica Soft (Chiosco della Musica, h 10.15) + Laboratorio Tik Tok (rotonda di Sant'Ampelio, h 18.45) + Kangoo Jump (rotonda di Sant'Ampelio, h 19.45) + Kangoo Jump Baby (rotonda di Sant'Ampelio, h 20.35). Scaricare la locandina informativa QUI

10.00-22.00. ‘Bordighera Book Festival’ (8a edizione): stands di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location, fino al 29 agosto (il programma QUI, la brochure QUI)

16.30. ‘Claude Monet a Bordighera’: facile passeggiata guidata, nei luoghi dipinti e frequentati da Claude Monet a Bordighera (8 euro). Ritrovo davanti all’ufficio Iat, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

21.00. Concerto dei Nuovi Solidi: omaggio alle più belle canzoni di Lucio Battisti. Memorial Fabio Paronuzzi a favore di ENEA, associazione che sostiene la ricerca sul Neuroblastoma. Giardini Lowe, info 335 7030065



21.15. Visita guidata in notturna nella prestigiosa Villa Etelinda Bischoffsheim + conferenza storica con video e foto, videorama dei quadri di Monet dipinti a Bordighera e zone limitrofe e spiegazione tecnica + visita agli interni illuminati con candele e finale sul tetto panoramico con degustazione di Rossese o bibite. Serata è a numero chiuso, info o prenotazioni al 3880 261925

TAGGIA ARMA

21.30. Juke Box Band: il meglio degli anni ’80 in una serata piena di musica e spettacolo. Piazza Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. Karateggiando sotto le Stelle. Evento sportivo a cura dell’Associazione Fudoshin Liguria. Piazza Ughetto

SAN LORENZO AL MARE

19.00. Per la seconda edizione delle escursioni in Valle del San Lorenzo, passeggiata gratuita a San Lorenzo by night con la guida Marina Caramellino, info 337 1066940

DIANO MARINA

10.00. Sull'Onda di Fine Agosto 2021: 10ª edizione della manifestazione di fine estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Dalle ore 18, serata a tema ‘Le stelle della musica’. Vie del Centro cittadino, anche domani

17.00-23.00. Mostra Fotografica ‘Un'anima sola’ di Damiano Portosi. Sala ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 31 agosto, ingresso gratuito (h 17/19-20.30/23)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

19.30. Lezione di Zumba in Piazza Torre Santa Maria (tutti i sabato fino al 4 settembre)

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

BADALUCCO

10.30. Pittura in Plein Air in paese

BAJARDO

18.00. Per ‘Bajardo Lectures’, conferenza-concerto di Riccardo Sasso ‘Chiedi chi erano i Beatles?’. Interventi del flautista Simone De Franceschi. Chiesa vecchia di San Niccolò, ingresso libero, non necessaria prenotazione



CASTEL VITTORIO

20.00. Cena con le Stelle – In rotta verso la galassia di Andromeda’: evento a cura dell’Associazione Stellaria di Perinaldo (cena dalle ore 20, osservazioni dalle ore 22). Agriturismo ‘il Rifugio’ a Colle Langan (prenotazioni a questo link)

CIPRESSA



18.00. ‘Birre Vive sotto la Torre’ (5ª Festa della Birra Artigianale): birrifici artigianali + degustazioni guidate + concerti con musica live + cucina tipica locale. Piazza Martini (info)

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

15.00-18.00. ‘Di Segni d’Interiorità’: Esposizione Collettiva a cura di Francesca Clementi. Palazzo L. Garoscio, via Doria 10, fino al 5 settembre (venerdì, sabato e domenica), info 328 6598691 (più info)

LUCINASCO



21.00. Per ‘I Concerti sul Lago’, ‘Virtuosismi Romantici’: musiche del periodo romantico con il Trio Les Roniantiques formato da: Patrizia Marchese (Clarinetto), Adriano Meggetto (Flauto), Tiziana Zunino (Pianoforte). Parrocchiale dei SS. Stefano e Antonino (più info)

MOLINI DI TRIORA

11.00-24.00. Street Food con birre artigianali e Street Food d'autore a cura dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti. Area manifestazioni, fino al 29 agosto

MONTEGROSSO PIAN LATTE

15.00. ‘Il Bosco addomesticato’: nell'ambito di Expo Valle Arroscia, passeggiata alla scoperta della storia e delle tradizioni del territorio legate soprattutto al bosco ed alle castagne (3 euro). Ritrovo presso la sede della Pro Loco, prenotazione obbligatoria al 379 1960253

PIEVE DI TECO

10.00. Expo Valle Arroscia: tre giorni con Stand di prodotti tipici, degustazioni, mostre, convegni, musica e animazione per famiglie (brochure). Piazze e vie del Paese, fino al 29 agosto (i dettagli a questo link)

TERZORIO

14.30. & 19.30. Festa Patronale di San Giovanni Battista: dalle 14.30 originale gioco delle bocce quadrate libero a tutti lungo i suggestivi caruggi del paese + dalle 19.30 serata musicale con servizio bar. Piazza San Giovanni Battista, anche domani

TRIORA



10.00. Laboratorio di Boscoterapia sull’Ortica con Antonio D'Andrea e Karin

16.00. Laboratorio e utilizzo delle erbe sull'Ortica con Antonio D'Andrea e Karin

VILLA FARALDI

17.30-18.30. Possibilità di visitare la Chiesa Parrocchiale di San Antonio Abate a Tovo Faraldi con la sua ricchezza di manufatti artistici di rimarchevole valore. A cura dell'Associazione Tovo nel Cuore (ogni sabato del periodo estivo)

FRANCIA

MONACO



10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-20.00. Art3: salone internazionale di arte contemporanea, pittura, scultura, fotografia e ceramica (2ª edizione). Espace Fontvieille, avenue des Ligures 5, fino al 29 agosto (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

DOMENICA 29 AGOSTO

SANREMO

10.00. Ultimo giorno del Torneo Tennistico Giovanile Giuseppe Fassola riservato alla categoria under 10 12 14 16 Femminile e Maschile a partecipazione straniera con Borsa di Studio (terra rossa regolamento FIT). Tennis Club Solaro (più info)

10.00-24.00. ‘Scambi’: ultimo giorno del festival organizzato da 15 ragazzi under 25 con l’obiettivo di ritrovare il valore della comunicazione e dell’incontro. Intervengono il presidente di Pigna Mon Amour Alessandro Mammone e il presidente dell’A.P.S. Oltre Tommaso Marmo. Piazza Santa Brigida (il programma a questo link)

10.30-19.30. ‘LodoLandy a GoGo’: mostra d'Arte Contemporanea a cura di Marco Lodola e Andy Bluvertigo. Whisky a GoGo Via Matteotti 230 (ingresso 3 euro, da martedì a sabato 10.30/12.30-16.30/19.30, lunedì 16.30/19.30)

16.30-22.00. Mostra dedicata agli anni d’oro del turismo a Sanremo con manifesti e filmati d’epoca, fotografie storiche, dépliant e documenti d’archivio che raccontano la straordinaria affermazione della città come meta di soggiorno e mondanità tra la seconda metà dell’Ottocento e gli Anni ’50 del Novecento. Forte di Santa Tecla, sino al 31 agosto (più info)

17.00-23.00. ‘Il muro invisibile – Ventimiglia 2015’: ultimo giorno della mostra fotografica di Jacopo Gugliotta, fotoreporter e giornalista sanremese (intero 5 euro, ridotto 3 euro). Museo Civico a Palazzo Nota

19.30. Per ‘Folies Royal 2021’, Baby Magic Time con il mago Sasà + dalle h 19.45, Music Time con ‘Um a zero trio’. Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00-01.00. Grande ruota panoramica a Pian di Nave (fino al 30 settembre)

21.00. Festival Mare Special Edition. Roof Garden del Casinò Municipale

21.30. Per la rassegna ‘Unojazz&Blues 2021’, Karima in concerto. Piazza Borea d’Olmo (info e prenotazioni QUI)



IMPERIA

10.00-22.00. ‘Arcobaleno magico’: mostra a cura dell’Associazione Liguria, Russia, Sanremo e Nice Cote d'Azur. Galleria Civica ‘Il Rondò’ in piazza Dante (fino al 30 agosto, h 10/1316/22)

16.30-19.30. Apertura di Villa Grock in Via Fanny Roncati Carli, ingresso su prenotazione telefonando allo 0183 701555 (info)



17.00-20.00. Mostra fotografica ‘L'ineespresso’. Teatro dell'Attrito, Via Bartolomeo Bossi 43

17.00-19.00. ‘Pitture da illuminarsi alla notte’: mostra presso l’Oratorio di San Pietro (Salita S. Pietro 1), fino 15 settembre (venerdì, sabato e domenica)

18.30-22.30. Ultimo giorno della Mostra personale del Maestro Alfonso Borghi. Villa Faravelli



21.00. Per il ciclo ‘A San Pietro la notte rischiara’, conversazione con l’Arch. Giulia Ricca su ‘L'Oratorio di San Pietro, contenitore di quattro secoli di culti e liturgie’. Oratorio di San Pietro Apostolo al Parasio

VENTIMIGLIA



10.00-18.30. ‘Pace e Amore’: mostra d’arte contemporanea degli artisti Alessandro Grazi e Mario Rei Cannito. Centro Culturale Polivalente San Francesco, fino al 2 settembre (mercoledì e giovedì 15.30/18.30, sabato e domenica 10/12-15.30/18.30)

10.00. Festa di San Secondo: concerto in forma statica dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia alla Chiesa di San Secondo

21.00-23.00. ‘Il Museo al brillar di stelle’: apertura straordinaria delle sale espositive con visite guidate a lume di candela (tutte le domeniche di agosto). Museo Civico Archeologico ‘G.Rossi’ al Forte dell’Annunziata, info e prenotazioni 0184 351181



9.00-17.00. ‘Pace e Amore’: mostra d’arte contemporanea dell’artista Giovanni Cristini con sette opere sul tema dei volti come metafora dell’introspezione dell’animo umano. Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi-Museo MAR-Forte dell’Annunziata, fino al 2 settembre (martedì, mercoledì, giovedì 9/12.30-15/17, venerdì 9/12.30-21/23, sabato 9/12.30, domenica 21/23)

VALLECROSIA



18.00. Street Food con Musica Live e Intrattenimento. Solettone sud

BORDIGHERA



8.30-20.00. ‘Bordighera Book Festival’ (ultimo giorno dell’8a edizione): stands di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location (il programma QUI, la brochure QUI)

8.30-20.45. ‘Summer Fun 2021’ (fino al 5 settembre): Trekking (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 8.30) + Functional Strong Power (rotonda di Sant'Ampelio, h 9) + BYC FIT (giardini Lowe, h 10.30) + Passeggiata Nei Luoghi Del Cuore (ritrovo rotonda di Sant'Ampelio, h 19.35) + Balli Caraibici Individuali (rotonda di Sant'Ampelio, 20.45). Scaricare la locandina informativa QUI

18.00-20.00. Bagni di Gong con campane tibetane e altri strumenti ancestrali a cura di Ernest Lee e Monica Collavini (a pagamento). Giardini Winter in località Arziglia, prenotazione obbligatoria al 338 1112424

20.30-1.00. ‘Bordilandia Park’: spazio dedicato ai bambini, con i giochi gonfiabili e attività per ogni fascia d’età. Piazzale Mediterraneo Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino all’11 settembre (feriali 20.45/24.00, festivi e prefestivi 20.30/1.00)

OSPEDALETTI

9.00. Il mercato della Riviera dei Fiori in Piazza Nassirya

TAGGIA ARMA



8.30-9.30. ‘Summer Fun’: risveglio muscolare in Piazza Tiziano Chierotti (tutte le domeniche fino al 5 settembre)



18.00. In occasione dei Festeggiamenti di S. Erasmo, esibizione della Banda Musicale Pasquale Anfossi di Taggia diretta dal M° Vitaliano Gallo. Musiche sacre di: Rucano, Frigerio, Pancaldi, Sabatini, Vidale, Barlolucci. Chiostro della Chiesa dei SS. Francesco Saverio e Paola Romana in regione Levà

21.15. Per ‘3cuori e uno schermo’, proiezione film ‘Jumanji The Next Level’. Bagni comunali

RIVA LIGURE

21.15. Per Cinema all’aperto, proiezione film d’animazione ‘Coco’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

18.00. Mercatini dell'artigianato Per le vie del borgo

DIANO MARINA

10.00. Sull'Onda di Fine Agosto 2021: 10ª edizione della manifestazione di fine estate con mercatino, prodotti tipici, iniziative diverse, musica, animazione, shopping notturno e tanto altro ancora. Vie del Centro cittadino

17.00-23.00. Mostra Fotografica ‘Un'anima sola’ di Damiano Portosi. Sala ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 31 agosto, ingresso gratuito (h 17/19-20.30/23)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

21.00. Shopping sotto le stelle: bancarelle sul Lungomare delle Nazioni, fino al 1 settembre

ENTROTERRA

APRICALE

15.30-18.30. ‘Apricale ricorda Lele Luzzati cittadino onorario’: mostra organizzata nel centenario della nascita del grande artista genovese. Castello della Lucertola, fino al 31 gennaio 2022 (tutti i giorni)

DIANO CASTELLO

9.00-23.00. Mostra di pittura degli artisti locali Gioia Lolli e Valeria Barbera. Saletta espositiva ‘U Caruggiu Dritu’ di Via Meloria (fino a fine agosto)

DOLCEACQUA

8.00-18.00. Mercatino Biologico ed Antiquariato. Piazza Garibaldi e Piazza Padre Giovanni Mauro (ogni ultima domenica del mese)

16.30. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (10 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228



10.00-18.00. ‘Memoria eterodossa’: mostra personale di Giuseppe Fabris con una serie di grandi ritratti di elefanti, più due installazioni site specific (più info). Castello dei Doria, fino al 5 settembre (h 10/13.30-14.30/18)

15.00-18.00. ‘Di Segni d’Interiorità’: Esposizione Collettiva a cura di Francesca Clementi. Palazzo L. Garoscio, via Doria 10, fino al 5 settembre (venerdì, sabato e domanica), info 328 6598691 (più info)

16.30. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (10 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228

21.00. Per ‘Dolceacqua incontra’, Enzo Barnabà presenta il suo libro ‘Il sogno Babilonese’. Giardino della Sala Polivalente, entrata parcheggio San Filippo, ingresso libero (più info)



LUCINASCO



21.00. Per ‘I Concerti sul Lago’, ‘Armonie sul lago’: saggio dei bambini e ragazzi dell’Associazione Nardini. Chiesa parrocchiale SS. Stefano e Antonino (più info)

MOLINI DI TRIORA



11.00-24.00. Street Food con birre artigianali e Street Food d'autore a cura dell’Associazione Italiana Cuochi Itineranti. Area manifestazioni

11.00-12.30. Esposizione Mostra fotografica del concroso nazionale 'Mario Dutto' ‘Il Mondo del lavoro, il lavoro nel Mondo’. Digital Art in foto: Antonio Semiglia, Elisabetta Perrone, Marco Zurla. Casa Balestra, info 334 9324232

14.30-17.00. Apertura della dimora storica ‘Casa Balestra’. Menzione speciale al Concorso Nazionale UNESCO 2020, info 334 9324232



17.30. Presentazione libro ‘Rivierando nella Riviera dei fiori del Ponente Ligure’. Gli autori Ersilia Ferrante, Marco Macchi e Daniela Manili dialogano con Daniela Cassini, Daniela Lantrua e Giacomo Lantrua. Sala Consigliare del Comune

MONTALTO

20.00. ‘Sentimenti e Incantesimi’: escursione accompagnati dalla guida ambientalista Jack Green (Diego Rossi). Punto d’interesse: la Pieve di San Giorgio, la Loggia degli Sposi, ‘U portà’, ‘U Puntin’, l'Oratorio di San Vincenzo, Piazza Parrocchiale. Interventi teatrali di Giorgia Bru-sco (20 euro). Partenza e arrivo da Piazza San Giorgio, obbligatoria la prenotazione QUI

PIEVE DI TECO

11.00. Expo Valle Arroscia: ultimo di tre giorni con Stand di prodotti tipici, degustazioni, mostre, convegni, musica e animazione per famiglie (brochure). Piazze e vie del Paese (i dettagli a questo link)

PORNASSIO



8.00. ‘Carnino – Colle dei Signori’: escursione alle pendici del re delle Alpi Liguri, il Marguareis accompagnati dalla guida GAE Luca Patelli. Ritrovo a Colle di Nava, info 347 6006939 (più info)

REZZO

15.00. Visita guidata al Castello Clavesana

TERZORIO

19.30. Festa Patronale di San Giovanni Battista: serata musicale con Serena e la sua fisarmonica (servizio bar), Piazza San Giovanni Battista

TRIORA

10.00. Boscoterapia: laboratorio sulla Menta con Antonio D'Andrea e Karin

10.30. Visita guidata gratuita nel Borgo di Triora con Raffaella Asdente. Ritrovo Via Roma davanti al Museo Etnografico e della stregoneria, info e prenotazioni 338 6913335 (tutte le domeniche di luglio e agosto)

16.00. ‘La Menta’: laboratorio e utilizzo delle erbe con Antonio d'Andrea e Karin



FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. Ultimo giorno della Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco (più info)

10.00-18.00. ‘Immersion’: mostra interattiva che rende omaggio alla maestosità della Grande Barriera Corallina. Museo oceanografico di Monaco, Avenue Saint-Martin, fino al 30 dicembre 2021 (più info)

10.00-20.00. Mostra retrospettiva dell'opera dello scultore e pittore Alberto Giacometti. Grimaldi Forum Monaco, fino al 29 agosto, il martedì e il giovedì fino alle 22 (più info)

10.00-19.00. Art3: salone internazionale di arte contemporanea, pittura, scultura, fotografia e ceramica (ultimo giorno della 2ª edizione). Espace Fontvieille, avenue des Ligures 5 (più info)

