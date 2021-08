Imperia: terminati i lavori di riqualificazione del Parco della Rabina, domani l'apertura con una serata dedicata ai bambini (foto)

Una serata dedicata ai più piccoli per festeggiare l'apertura del rinnovato Parco della Rabina a Imperia. L'appuntamento è per domani sera, sabato 28 agosto 2021, alle ore 21. I bambini troveranno ad attenderli zucchero filato e palloncini in omaggio, truccabimbi, trampolieri ed esibizioni di giocoleria con Fortunello e Marbella della FEM Spettacoli.

Il progetto di riqualificazione della Rabina ha visto due lotti di intervento: uno dedicato alle opere marittime, con la ricostruzione della scogliera a difesa del parco, l'altro alle opere a terra. Queste ultime hanno interessato il rifacimento delle pavimentazioni in listelli di cotto, l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione scenografica, il restauro e il ripristino delle sedute, il recupero delle colonne dell'anfiteatro, la revisione dell'impianto di irrigazione e la ripiantumazione del verde. È stato inoltre aggiunto un nuovo gioco, a forma di Torre, per richiamare la storica fortificazione presente un tempo nei pressi della Rabina.

L'investimento complessivo è stato di circa 270 mila euro: 82 mila euro per le opere a mare e 188 mila per quelle a terra. La direzione dei lavori è stata curata dall'Arch. Fiorenzo Marino, Masala è stata l'impresa esecutrice dei lavori di riqualificazione del parco, CEM di quelli a mare.

“Dopo l'Ex Tiro al Volo, restituiamo alla Città un altro spazio completamente riqualificato, a cui tengo particolarmente, che negli ultimi anni era stato vittima di incuria e abbandono. È un luogo pensato per essere vissuto, soprattutto dai più giovani. La riqualificazione dell'anfiteatro permetterà inoltre di utilizzare maggiormente quest'area come location per eventi e spettacoli. Un'opera che va nella direzione di una città sempre più viva”, commenta il sindaco Claudio Scajola.

La cittadinanza è invitata a partecipare.