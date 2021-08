Ventimiglia premia gli 'angeli del fango' con il San Segundin d'Argentu 2021: “Sull'esempio di San Secondo possiamo vincere ogni prova” (Foto e Video)

La cerimonia ha visto l'assegnazione del premio istituito per l'occasione il San Seguindin d'argentu , la famosa statuetta raffigurante il Santo, ricevuta da chi ha dimostrato attaccamento alla città e si è distinto in favore di essa attraverso opere, impegno, abnegazione e sacrificio, come hanno fatto gli 'angeli del fango', a cui è stato consegnato il premio, gli eroi ventimigliesi, gente comune, il popolo che compone la comunità e volontari provenienti da più lontano, la Protezione Civile, coloro che dopo le drammatiche giornate del 2-3 ottobre sono scesi in strada e si sono messi al servizio della città ripulendo, letteralmente, le vie sommerse dai detriti, spalando via il fango, e i danni provocati dalla terribile tempesta "Alex" responsabile dell'alluvione che ha travolto la città. Un premio a chi si è rimboccato le maniche e, a testa bassa, ha speso le proprie energie per prestare aiuto, soccorso immediato agli abitanti bisognosi. Un premio che ha scatenato anche il clamoroso gesto di Massimo D'Eusebio , consigliere comunale di 'Alternativa Intemelia' nonché componente della Protezione Civile, che ieri ha espresso il proprio dissenso rifiutando il San Segundin parlando di un gesto ipocrita: “ Non si può glorificare e contemporaneamente lasciare senza supporto la squadra di Protezione Civile a causa delle diatribe interne tra la Lega e il Sindaco. Non parteciperò alla premiazione ”. D'Eusebio sostiene sia tempo di informare la cittadinanza in merito alle problematiche che deve fronteggiare e le condizioni in cui versa il corpo di Protezione Civile.

Il San Segundin d'argentu ha anche raggiunto le braccia dello chef Diego Pani, per la categoria 'Ristoratori', premiato per l'impegno profuso in favore degli 'angeli del fango' nei giorni che hanno fatto seguito all'alluvione e per la creazione del 'Desco Secondino', l'associazione che sotto l'insegna del suo 'supereroe', il Desco, appunto, punta a donare un pasto a chi non può permetterselo, a chi è in difficoltà. Lo chef ha ringraziato tutti i colleghi che lo hanno sostenuto e aiutato ad alleviare le sofferenze del popolo durante i giorni dell'alluvione: “Recepisco questo premio come sprono ad un sempre maggiore impegno personale nella ricerca del bene all'interno della città che tanto amo in tutti i modi mi saranno possibili per tutti gli anni che mi sarà possibile.. Dedico questo premio alla mia bisononna Secondina Pallanca di Collabassa, arrivata a Ventimglia vedova di guerra con tanti figli da sfamare, alla mia nonna Ines Maria Biancheri, fondatrice del Marco Polo, alla mia Mamma Ivana, ai miei fratelli Marina e Vittorio e a mio padre Marco Pani senza il quale niente sarebbe mai stato possibile”.

“Per ogni ventimigliese ricevere il San Segundin è un po’ come ricevere il premio Nobel, e a 25 anni accetto questo ambito riconoscimento con grande responsabilità - commenta il consigliere comunale Giuseppe Palmero - ho avuto l’onore, insieme Nico Martinetto e Gabriele Sismondini di coordinare migliaia di volontari dall’alba al tramonto: mentirei se dicessi che non ero esausto , mentirei se dicessi che non ero spaventato. Ho accettato con entusiasmo il ruolo che mi è stato affidato, e per questo ringrazio il Sindaco per la fiducia ripostami. Per chi come me ha vissuto quei giorni sin dal primo momento, questa giornata porta alla mente ricordi estremamente nitidi. Abbiamo coordinato migliaia di volontari, raccolto e risolto migliaia di segnalazioni per aiutare migliaia di cittadini in difficoltà. E riprendendo fra le mani i registri di quei giorni di disperazione, ho ritrovato il fango incrostato fra le pagine, ma anche il ricordo di una comunità che ha saputo stringersi e compattarsi davanti alla difficoltà. Oltre agli angeli del fango, ci tengo a ringraziare i tanti volontari che hanno avuto la forza di prendersi cura anche delle spiagge: raccogliendo quintali di rifiuti abbiamo evitato tornassero in mare. Ringrazio tutti coloro che in mezzo al fango hanno teso una mano alla città Grazie Chiara, che in quei giorni tanto bui ha sempre tenuto accesa una luce”.