Riva Ligure: Giorgia Brusco e Eugenio Ripepi ospiti stasera della rassegna Sale in Zucca

Il prossimo appuntamento è per questa sera alle 21.15 in piazza Matteotti con “Il TeatroComico” di Giorgia Brusco e gli interventi del cantante-attore Eugenio Ripepi.

“Teatro Comico” è una raccolta di tre divertentissime opere dell’attrice, che le hanno permesso di ottenere un grande successo a livello nazionale: “Giù le mani dal malloppo!”; “Terremoto sui tacchi” e “Bebè per tre”.

“Giù le mani dal malloppo”, in particolare è una commedia portata in scena anche da altre compagnie italiane con numerose repliche in diverse località. Di questa opera saranno proposte alcune parti insieme a Eugenio Ripepi, che ha partecipa come attore alle rappresentazioni della commedia.

L’incontro sarà condotto dal giornalista Claudio Porchia, che è anche il direttore artistico della rassegna, “Sale in Zucca” che terminerà il prossimo giovedì 26 agosto con “Il cannocchiale del tenente Dumont“ di Marino Magliani con interventi dell’attore Gioachino Logico.