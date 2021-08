Vallecrosia: domani sera alla pista di pattinaggio appuntamento con il 'Concerto tributo ai Pink Floyd Live'

Domani sera alle 21.30, alla pista di pattinaggio parallela a via Colombo (solettone lato Sud), l'associazione 'Echoes of Pink Floyd', in collaborazione con il comune di Vallecrosia, propongono il 'Concerto tributo ai Pink Floyd Live', una serata interamente dedicata a tutti gli operatori dello spettacolo.

Queste le parole di uno dei protagonisti del progetto e chitarrista del gruppo, Max Borelli: "Abbiamo subìto un incubo pandemico in maniera globale e improvviso che ha bloccato e limitato tutto il mondo dello spettacolo. Il nostro abbraccio musicale è esteso a tutti, ma in modo particolare ai tecnici dello spettacolo che lavorando con impegno umiltà e dedizione e che spesso sono dimenticati perchè il loro prezioso lavoro viene svolto al buio e dietro le quinte".

Il tema musicale di Echoes è il potenziale che gli esseri umani hanno di riconoscere l'umanità presente nel prossimo, e rispondere a questa con empatia e non con disinteresse. Per il concerto della ripartenza suoneranno: Andrea Colonna (batteria), Daniele Crivello (basso), Antonello Crivellaro (tastiere), Federico Pascolo (tastiere e cori), Sandro Molinaro (sax e chitarra), Pino Jerace, Emanuela Moraglia (voci), Max Borelli (chitarra, steel guitar, cori).

Le immagini, di repertorio, sono di Eugenio Conte