I ‘Sismica - the first Dj Band’ si esibiranno questa sera alle 21.30 a Santo Stefano al Mare, in piazza Baden Powell.

La presenza scenica di altissimo livello e il particolarissimo tono della voce del duo padovano, creeranno un'atmosfera completamente innovativa, dando modo di interpretare e apprezzare il genere Latino-Americano-Reagetton.

I ritmi musicali, veri protagonisti della serata, coinvolgeranno il pubblico, in ottemperanza alle attuali norme sanitarie vigenti.