Sanremo: domani la prima serata all’insegna del jazz vocale italiano, apre ‘Zazzarazzaz 2021’ a Villa Ormond

È tutto pronto per dare il via alla 22a edizione del Festival della canzone jazzata 'Zazzarazzaz', dal 1997 ribalta privilegiata dello swing italiano a livello nazionale, organizzata dal Centro Studi Stan Kenton con l’apporto dell’Assessorato al Turismo della Città di Sanremo e quest’anno, per la prima volta, della Fondazione Villa Ormond.

Domani, con inizio alle 21.30, il presentatore ufficiale Alex Cosentino aprirà la rassegna cedendo poi il passo all’Orchestra Stabile dello Swing, una formazione di 10 elementi già protagonista della scorsa edizione: per l’occasione la compagine accompagnerà un solista di eccezione ovvero il trombettista jazz Felice Reggio, astigiano, valente solista e arrangiatore formatosi sotto la guida di Luis Bacalov, che vanta collaborazioni discografiche importanti, tra le quali il pianista americano Harold Danko, il “veterano” Renato Sellani, il maestro Gianni Ferrio, oltre ai live sotto la direzione di Quincy Jones, Michael Bolton, Massimo Nunzi, Luca Jacovella. Il secondo ospite della serata sarà il cantante trentino Matteo Ferrari, giovane ed elegante interprete di musical che recentemente si è dedicato al repertorio swing italiano del periodo tra le due guerre.

La serata sarà dedicata ai pionieri del jazz italiano, riscoprendo musiche di Pippo Barzizza, Francesco Ferrari, Piero Pizzigoni, Lelio Luttazzi, Angelo Giacomazzi e il sanremese Domenico Carcassola, insieme a successi vocali di Natalino Otto, Alberto Rabagliati ed Ernesto Bonino. L’omaggio musicale a Fred Bongusto, a cui è dedicata questa edizione di Zazzarazzaz, è firmato dal maestro Antonello Capuano, vincitore del Premio Pippo Barzizza, originario di Campobasso e quindi conterraneo di Fred.

La rassegna proseguirà venerdì con il concerto affidato ad un’affermata band torinese che da anni si dedica a rivisitazioni di jazz tradizionale: i Bandakadabra, per la prima volta a Zazzarazzaz, porteranno il loro nuovo spettacolo “Ok, Boomer” in cui propongono rivisitazioni di repertorio pop internazionale e italiano in salsa “New Orleans” con la partecipazione di Mr. T-Bone, volto celebre della scena ska e reggae italiana. Anche nella seconda serata ci saranno omaggi alle canzoni di Luttazzi e Fred Bongusto.

La rassegna si chiuderà poi venerdì 27 agosto con un evento collaterale ospitato presso il Floriseum Museo del Fiore di Villa Ormond.