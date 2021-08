Sanremo: scontro tra un'auto e uno scooter in piazza Cesare Battisti

Incidente in serata in piazza Cesare Battisti a Sanremo. Una donna in scooter si è scontrata lateralmente con una vettura. Per fortuna la conducente del motorino non ha riportato gravi ferite ed è stata trasferita da un'ambulanza di Ospedaletti Emergenza al pronto soccorso dell'ospedale Borea. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della polizia locale sanremese. Il traffico ha subito forti rallentamenti.