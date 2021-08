Ventimiglia: ramo cade su un'auto parcheggiata, intervento dei Vigili del Fuoco in via Milite ignoto

Intervento dei Vigili del Fuoco questa sera a Ventimiglia in via Milite Ignoto per la caduta di un pesante ramo su un'auto posteggiata.

Per fortuna al momento del crollo nessuno si trovava all'interno della vettura. Il personale dei Vigili del Fuoco ha quindi lavorato per spostare il ramo e mettere in sicurezza l'area.