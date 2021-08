Sanremo: auto contro moto su via Nino Bixio, centauro finisce in ospedale

Incidente nel tardo pomeriggio in via Nino Bixio a Sanremo. Uno scontra tra un'auto e una moto all'altezza dell'incrocio su corso Mombello. Ad avere la peggio il conducente del ciclomotore, un uomo, rimasto a terra. Sul posto è intervenuta una squadra della Croce Rossa di Sanremo.



L'uomo è stato immobilizzato e trasferito in pronto soccorso all'Ospedale per accertamenti. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Municipale.