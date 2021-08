Coronavirus: cala il tasso di positività in regione ma la nostra è ancora la provincia con il maggior numero di contagi

Numeri in calo, almeno in percentuale, rispetto a ieri in Liguria e nella nostra provincia che, però, rimane quella con il maggior numero in valore assoluto, di nuovi contagiati. Più che a Genova, che conta su quasi cinque volte il numero dei residenti.

Sono infatti 133 i nuovi positivi, a fronte dei 3.463 tamponi molecolari (oltre ai 3.731 antigenici rapidi), uno ogni 26,03 pari al 3,8%.

Nella nostra provincia sono stati 47 i nuovi contagiati, rispetto ai 23 del savonese, i 42 di Genova e i 20 di Spezia. Da registrare un morto in provincia di Savona, un uomo di 82 anni. Scendono lievemente i ricoverati.

Tamponi processati con test molecolare: 1.504.019 (+3.463)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 517.937 (+3.731)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 107.648 (+133)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.091 (-42)

Casi per provincia di residenza

Imperia 535 (-23)

Savona 362 (+8)

Genova 1.352 (-)

La Spezia 444 (-17)

Residenti fuori regione o estero 73 (+1)

Altro o in fase di verifica 243 (-21)

Totale 3.019 (-42)

Ospedalizzati: 87 (+2); 12 (+2) in terapia intensiva

Asl 1 - 28 (-2); 2 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 15 (+2); 2 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 17 (+3); 5 (+1) in terapia intensiva

Galliera - 15 (+2); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 0 (-3)

Asl 4 - 9 (+2); 1 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 3 (-2); 1 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.662 (-66)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 100.257 (+174)

Deceduti: 4.372 (+1)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 391 (+6)

Asl 2 - 312 (-13)

Asl 3 - 590 (+22)

Asl 4 - 111 (-8)

Asl 5 - 301 (-34)

Totale - 1.705 (-27)