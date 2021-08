Proseguono gli appuntamenti dedicati ai più piccoli a Santo Stefano al Mare. Questa settimana il ‘Lunedì Bimbi’ vede protagonista ‘La nave fantasma’, a cura della ProLoco.

Nel rispetto delle normative anti Covid verranno proposti per tutta l'estate spettacoli a tema, in collaborazione con la ProLoco, per i più piccoli e le famiglie, organizzati da professionisti.

L’appuntamento di questa sera è per le 21, in piazza Baden Powell.