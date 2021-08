Una Sanremo da ‘tutto esaurito’ dà il via a un weekend di Ferragosto tra shopping, ‘Saldi di Gioia’, spiagge e ristoranti (Foto)

Sanremo risponde ‘presente’ al weekend di Ferragosto che ha richiamato in città migliaia di turisti. Basta una passeggiata in centro per rendersi conto di come le vie siano letteralmente invase da chi ama lo shopping e non vuole perdersi le prime ore di ‘Saldi di Gioia’, la grande vendita promozionale che ogni anno coinvolge tanti negozi con esposizioni di merce in saldo al di fuori delle vetrine. Tra i clienti tanti italiani e francesi, tutti con una particolare predilezione per i prodotti di fascia medio-bassa.

Presenza clamorosa anche al mercato del sabato in piazza Eroi, con un ottimo riscontro anche per il Mercato Annonario. La grande presenza di turisti per le vie del centro si riflette anche sui ristoranti e sugli hotel che fanno i conti con un piacevolissimo ‘tutto esaurito’. E non mancano le spiagge con molti stabilimenti che hanno chiuso le prenotazioni già da settimane.



Se estate della ripartenza doveva essere, ora lo è davvero. Nella speranza che il grande afflusso di turisti non porti a un abbassamento dell’attenzione nel rispetto delle norme anti covid.