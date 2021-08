Sanremo: tutto pronto per 'Saldi di Gioia', domani e domenica i super affari nei negozi della città dei fiori

Sarà un altro weekend ‘frizzante’ quello che sta per iniziare a Sanremo, con l’ennesima edizione di ‘Saldi di Gioia’, l’appuntamento che sia in estate che in inverno, si ripropone da oltre dieci anni, con l'organizzazione della Confcommercio.

Quest’anno cade esattamente nel weekend di Ferragosto e sarà un’opportunità importante per residenti e soprattutto i tanti turisti, per fare ottimi affari con capi d’abbigliamento delle collezioni 2021 ma anche di quelle degli anni scorsi, con fortissimi sconti, dal 50 al 70%. La manifestazione, per la quale saranno coinvolte decine di esercizi nel centro della città (sotto l’elenco completo), vedrà i negozi esporre i propri prodotti all’esterno, con la possibilità di girare nelle vie, in mezzo agli stessi in una sorta di ‘outlet’ delle boutique.

“Ogni anno dobbiamo lavorare tra tante difficoltà – ci hanno detto i responsabili di Federmoda Sanremo, Antonio Fontanelli e Paolo Lavista insieme al presidente Andrea Di Baldassarre – si fa fatica anche per il rispetto delle normative anti Covid, ma è un’ottima giornata per la nostra categoria, che offre anche buoni affari ai clienti e ai turisti, presenti in massa in questi giorni nella città dei fiori. Un appuntamento, quello di domani e domenica, realizzato grazie a molti amici sponsor, ma anche grazie a Dima Salvaterra e tutto il suo staff, che lavora alacremente da settimane per l’organizzazione”.

Tanti i negozi aderenti all’iniziativa, alla quale partecipano anche molti bar e ristoranti, che terranno aperto anche oltre gli orari previsti, per essere vicini ai colleghi. “Vorremmo sfatare il classico luogo comune – proseguono Fontanelli e Lavista - che, in questo tipo di appuntamenti ci sia solo merce delle vecchie stagioni. Ci sarà, ma avremo anche capi dell’anno in corso (ovviamente scontati) e altri delle scorte fatte in ‘surplus’, quando siamo stati chiusi a causa del Covid”.

‘Saldi di Gioia’ inizierà domattina alle 9 e andrà avanti fino a tarda sera così come domenica. Le vie saranno allietate dalla filodiffusione messa a disposizione dal Comune con la filodiffusione. “Importante è stata la collaborazione di palazzo Bellevue – hanno terminato da FederModa Sanremo – e, in proposito vogliamo ringraziare l’Assessore Faraldi e gli uffici, che ci hanno dato una enorme mano”.