Sanremo: 'gabbia' di cantiere in via Matteotti, nessun riferimento con quello di palazzo Borea D'Olmo

Abbiamo pubblicato, nel corso del pomeriggio, un articolo riguardante una gabbia con del materiale, lasciato in mezzo a via Matteotti e che, inizialmente avevamo attribuito al cantiere allestito per la ristrutturazione di palazzo Borea D’Olmo.

La ‘gabbia’, invece, riguarda un altro cantiere che nulla a che vedere con quello della ‘Matuzia restauro’, che si occupa di bio & architettura, restauro conservativo, consolidamento antisismico, strutture in legno e lavorazioni antiche, con la quale ovviamente ci scusiamo.