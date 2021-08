È morto Gianluigi Gelmetti, presidente dell'associazione 'Dante Alighieri Monaco'.

È stato direttore titolare dell'Orchestra della radio di Stoccarda in Germania per quasi dieci anni, direttore musicale dell'Opera di Roma dal 2000 al 2009 e direttore principale dell'Orchestra sinfonica di Sydney dal 2004 al 2009. A Monaco, ha diretto l'orchestra all'inizio degli anni 1990 e dal 2012 al 2016, prima di essere nominato direttore onorario e di ottenere la cittadinanza monegasca, concessa dal Principe Alberto.



Nato a Roma l'11 settembre 1945, ex allievo di Sergiu Celibidache, Franco Ferrara e Hans Swarowski e grande specialista di Rossini, uomo dalla forte personalità era anche noto per le sue interpretazioni delle opere sinfoniche di Beethoven.

Anche compositore di opere per coro e orchestra, e regista di opere, lascia una vastissima discografia, soprattutto per EMI, ma anche altre etichette, a testimonianza di un'immensa ricchezza di repertorio.Le sue ultime due apparizioni con la Filarmonica di Monte-Carlo risalgono a un memorabile Requiem di Verdi alla vigilia del primo confinamento e al concerto Rinascita tenuto nell'ambito della settimana italiana il 21 ottobre 2020.