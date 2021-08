Per il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, domani va in scena uno spettacolo dedicato a Corto Maltese

Arriva la magia del teatro sul palcoscenico dei Corallini di Cervo. venerdì 13 agosto il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo rinnova la sua consolidata collaborazione con il Festival Teatrale di Borgio Verezzi grazie a Corto Maltese – Una ballata del mare salato, l’appuntamento in doppia replica che impreziosisce il cartellone 2021 delle suggestioni legate a uno dei più affascinanti personaggi del mondo del fumetto.

Creato da Hugo Pratt nel 1967 e protagonista dell’omonima serie di fumetti, Corto Maltese suggerisce con il suo profilo inconfondibile storie di mare e avventure dal sapore letterario. Eroe innovativo e lontano dai canoni classici della narrazione, Corto inaugura fumetti contraddistinti da temi adulti e da uno stile peculiare, ambientati in un contesto storico connotato e con ricchezza di documentazione, che si apprezza anche nelle geografie puntuali e coerenti, nelle citazioni dotte disseminate qua e là, quel che basta per non appesantire la narrazione ma renderla profonda, come tutti i personaggi che la abitano.

Lo spettacolo proposto da Igor Chierici intreccia le suggestioni del fumetto con una messa in scena dalla forte componente musicale. Il suono dal vivo resta infatti un elemento sempre presente nelle produzioni di Chierici, che ben ricorderà il pubblico già presente con Moby Dick o Ulisse, spettacoli che hanno contraddistinto le stagioni passate del Festival di Cervo.

La colonna sonora di Corto Maltese – Una ballata del mare salato è il vero e proprio corpo portante che riuscirà svelare i nodi drammaturgici accompagnando l’eroe e il pubblico presente sui mari, capitanati da Rasputin e da tutti i personaggi che si incontreranno lungo il cammino. I suoni delle percussioni africane muoveranno la narrazione al ritmo tribale delle popolazioni indigene immergendo la storia nel cuore della vicenda; i fiati Shakuhachi e la fisarmonica accompagneranno attraverso le onde le vicende dei protagonisti come in una colonna sonora cinematografica.

L’idea, come annuncia la compagnia, è di portare sul palco un racconto epico alla stregua di un film d’azione. L’archetipo che Pratt ha saputo incastonare nel suo protagonista ha richiamato sempre nella mente degli uomini l’immaginario di un uomo eroico mosso da sentimenti umani. Si vedrà, insomma, Corto Maltese prendere vita nelle eroiche avventure che Pratt ha reso avvincenti in forma cartacea. Un Corto che non vorrà perdere l’autenticità al limite dell’iconografico, presentandosi con l’immancabile cappello e il cappotto, ma che, anzi, saprà dare carne, ossa e voce all’immaginario collettivo. Un progetto che vuole rendere animato e a “colori” un personaggio raffigurato spesso in bianco e nero sulla carta di un fumetto.

Intorno al Festival: vivere Cervo

In occasione dello spettacolo del 13 agosto (prima replica) e poi del 20 agosto (prima replica del Tommaso Perazzo Trio con Fabrizio Bosso) l’A.S.D. Dianese Outdoor organizza due escursioni a piedi con la presenza di guide, che partiranno da Andora (13 agosto) e Diano Marina (20 agosto) per raggiungere i concerti a Cervo utilizzando i sentieri che congiungono i rispettivi borghi. Il ritrovo e partenza per il 13 agosto è alle 18.00 in prossimità di Palazzo Tagliaferro, Largo Milano, Andora. Il costo per il pacchetto comprensivo di escursione, concerto e contributo associazione (posto a sedere in gradinata) è di € 15,00 a persona. Prenotazione obbligatoria, massimo n° 20 partecipanti, contattando l’A.S.D. Dianese Outdoor tel. 3479384694/Email info@dianeseoutdoor.com.

Il Festival di Cervo sarà anche un’occasione per scoprire il borgo: in occasione delle serate di musica, il Polo museale del Castello dei Clavesana resterà aperto e visitabile dalle 16.00 alle 23.00.

Con il concerto del 30 luglio ha preso avvio il progetto scuole 2021, grazie al quale una “troupe” formata da allievi del liceo Vieusseux di Imperia, già formati in attività didattiche con i docenti durante l’anno scolastico e con il supporto dello staff comunicazione del Festival, sta intervistando alcuni degli artisti protagonisti dando vita a un format che condiviso online sui canali del Festival e della Scuola.

Il Festival di Cervo aderisce alla campagna #IoVivoLaSclerosiMultipla ospitando, per tutte le serate di spettacolo del 2021, l’iniziativa “Siamo sicuri di sapere cosa sia la sclerosi multipla?”, che con approccio inclusivo, ironico e leggero si rivolge alle nuove generazioni per contribuire a diffondere informazioni su una malattia apparentemente conosciuta, ma che nasconde ancora diverse zone d’ombra. Promossa dall’omonima associazione capitanata dalle giovani Federica Frazzitta e Chiara Generini, l’iniziativa ha già toccato Firenze e Milano con un positivo riscontro di pubblico e giunge ora a Cervo in occasione del Festival Internazionale di Musica da Camera.

Durante le serate del 58esimo Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, all’Oratorio di Santa Caterina, sede della biglietteria e del concerto in doppia replica del 22 agosto, sarà allestito un percorso per immagini dove saranno protagonisti gli scatti del maestro Settimio Benedusi, grandi ritratti in bianco e nero che raccontano testimonianze di vita vera. La campagna punta a diventare un fenomeno virale attraverso una diretta provocazione rivolta al pubblico per incentivare la conoscenza della patologia e, aiutandone la condivisione, migliorare così anche lo stile di vita di chi vive quotidianamente la malattia con messaggi di fiducia e positività.

Biglietteria e informazioni

Per la serata del 13 agosto la biglietteria aprirà alle 18.30 . I biglietti per il Sagrato sono in vendita esclusivamente al botteghino la sera stessa dello spettacolo, dalle 18.30. I biglietti di tutti gli spettacoli del Festival sono acquistabili su www.cervofestival.com.

In ottemperanza alle nuove disposizioni governative (DL n° 105 del 23 luglio 2021), dal 6 agosto 2021 l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico (incluso il Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo) è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di:

- Certificazione verde Covid-19;

- oppure attestato di vaccinazione di almeno una dose somministrata da almeno due settimane;

- oppure risultato negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti

- oppure certificato di avvenuta guarigione da Covid-19 non anteriore a 6 mesi.

Il personale preposto, oltre alle certificazioni digitali o cartacee, chiederà anche l'esibizione di un documento di identità. La certificazione non è richiesta per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esentati con idonea certificazione medica.

Il Festival osserva scrupolosamente tutte le indicazioni per il contenimento della diffusione del coronavirus suggerite dalle autorità sanitarie. Prima di entrare in sala gli spettatori, anche chi ha acquistato il proprio biglietto attraverso la prevendita online, devono registrarsi in un apposito registro presenze, che sarà conservato per due settimane. La registrazione avverrà presso la biglietteria del Festival, presso l’Oratorio di Santa Caterina in Via Multedo.

Per semplificare le procedure di accreditamento degli spettatori, lo staff organizzativo richiede al pubblico di presentarsi al botteghino con la certificazione compilata e firmata, scaricabile dal sito web del Festival . La compilazione dell’autocertificazione è richiesta anche agli spettatori che hanno acquistato i biglietti in prevendita.

Anche quest’anno, il servizio navetta per raggiungere i concerti del Festival di Cervo non sarà effettuato per motivi di sicurezza. Si potrà usufruire, comunque del posteggio gratuito in Via Steria, con ampia disponibilità di spazi. Il parcheggio è facilmente raggiungibile in auto e opportunamente segnalato. Il percorso, a piedi, dal posteggio alla Piazza dei Corallini e all’Oratorio è di circa 15 minuti.