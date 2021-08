Norme anti covid: il Comune di Bordighera annulla tre eventi, cambia anche la programmazione di “Agora”

Il Comune di Bordighera ha annullato una serie di eventi a seguito delle nuove disposizioni anti covid.

Saltano, quindi: “Un Mare di Sapori”, previsto per lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 settembre; la presentazione del libro “Il Telegrafista di Margherita” prevista nell'ambito della manifestazione “Agora” il 20 agosto ed il concerto di Rino Crudi previsto per domenica 22 sul lungomare Argentina.

Per gli stessi motivi la parte musicale prevista nell'ambito della manifestazione “Agora”, che è confermata nella sua parte espositiva dal 19 al 22 agosto, non sarà costituita da artisti dal vivo, bensì da un circuito musicale di filodiffusione.