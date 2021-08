Diano Marina: dal 21 al 31 agosto al Palazzo del Parco la mostra fotografica di Damiano Portosi

Dal 21 al 31 agosto prossimi, alla sala ‘Rodolfo Falchi’ del Palazzo del Parco di Diano Marina, si svolge la presentazione del libro e della mostra fotografica ‘Un'anima sola’ di Damiano Portosi.

L'intento della mostra è quello di accompagnare il Visitatore in un percorso emotivo capace di offrire quelle intime emozioni che hanno ispirato l'Artista Damiano Portosi in onore e ricordo del papà.

Il visitatore, in questo evento, viene coinvolto in un racconto fotografico tratto da una storia vera. L'autore, come un nuovo Virgilio, accompagna attraverso la selva oscura che suo padre dovette affrontare, incarnata da una fabbrica abbandonata, per non perdere il fuoco della sua passione.

Il travaglio è scandito dalle fotografie delle modelle che trasformano l'elemento glamour in anti-glamour colte nel loro essere più autentico e rispecchiano, nella loro essenza, le varie battaglie interiori di un'anima sola nel duello con l'alienazione omologante, fino all'approdo finale simboleggiato da una bicicletta ed un mazzo di fiori, binomio struggente di libertà e vita.