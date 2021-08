Ventimiglia: domani sera al Teatro Romano Amanda Sandrelli va in scena in ‘La Ninfa Calipso’

Si chiude con Amanda Sandrelli la prima edizione del Festival Albintimilium Theatrum fEst, ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure. Domani l’attrice (ore 21) sarà protagonista di 'Odissea un racconto mediterraneo / La ninfa Calipso' (canto V), preceduto alle ore 18,30 da VIA Incontri e racconti lungo la via Iulia Augusta, strada antica da percorrere ancora una volta e che si continuerà a percorrere anche in autunno con nuovi appuntamenti di VIA Incontri e racconti lungo la via Iulia Augusta fino all’anno prossimo e alla seconda edizione di Albintimilium Theatrum fEst.

Un nuovo festival e un percorso iniziato il 24 luglio con Paolo Rossi, il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino emozionato da un teatro tutto esaurito che riapriva dopo dieci anni di lavori in una città scossa da una cronaca quotidiana difficile e gli spettatori arrivati chiedendosi se tutto questo stava accadendo veramente. È successo e continua a succedere. La cultura può rigenerare i territori e le comunità che li abitano. Si ascoltano parole antiche per pensieri nuovi in un tesoro archeologico, restaurato e valorizzato grazie all’illuminato apporto della Direzione regionale Musei Liguria diretta da Alessandra Guerrini. Il festival Albintimium Theatrum fEst, organizzato da Teatro Pubblico Ligure nell’ambito del progetto STAR – Sistema Teatri Antichi Romani, è sostenuto dal Comune di Ventimiglia, dalla Direzione regionale Musei Liguria, dall’Area archeologica di Nervia e dalla Regione Liguria.