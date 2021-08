Come capita purtroppo molto spesso, anche oggi si sono verificati problemi per le ambulanze che devono portare i pazienti in ospedale a Sanremo.

La questione riguarda il parcheggio di molte auto private, che si sistemano negli stalli dedicati proprio alle ambulanze. Un problema annoso che, nel caso del nosocomio matuziano, è accentuato dai rischi che possono correre i pazienti, quando i mezzi di soccorso rimangono bloccati.