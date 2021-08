Molini di Triora: i detriti lasciati sul torrente dall'alluvione fanno paura, approvato studio morfodinamico

A Molini di Triora verrà effettuato uno studio morfodinamico sul torrente e il numeroso materiale di scarto accumulato dopo l'alluvione di ottobre 2020. Una pratica approvata dalla giunta del sindaco Manuela Sasso, per far fronte a una criticità sotto gli occhi di tutti.

Dopo l'evento del 2 ottobre, in molti punti, il corso d'acqua è sparito, sotterrato dai detriti scesi a valle con la piena di quella notte. Ci sono punti dove il letto del torrente è salito di quota inghiottendo anche sentieri, come ad esempio quello per corte, piuttosto che la zona del Laghetto delle Noci. L'acqua continua a passare sotto le pietre ma la paura concreta è che in caso di un nuovo ingrossamento del torrente, tutto quel materiale possa essere spinto a valle provocando una nuova ondata di danni.