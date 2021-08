Sanremo: Rock in the Casbah saluta l’edizione 2021 con un lungo viaggio in musica da New Orleans a Ceriana (Fotogallery)

Cala il sipario sull’edizione numero 22 di Rock in the Casbah, il festival live più longevo del Ponente che anche quest’anno non si è fermato e ha scritto una nuova pagina della sua lunga storia. La location era quella di piazza Borea d’Olmo, nel cuore della città. Ben diversa da San Costanzo, la vera ‘casa’ di Rock in the Casbah, ma l’importante era non fermarsi, non lasciare una casella vuota dopo 21 anni di appuntamento fisso.

L’ultima sera ha visto salire sul palco un lungo viaggio in musica che ha portato il publico da New Orleans a Ceriana, dal groove potente alla ruvidezza del cantautorato dei nostri monti.



L’apertura di serata è stata firmata Nicholas’ Groowers, progetto nostrano che sa far viaggiare oltreoceano con sonorità che poco sanno di locale. La giovanissima Ayahuasca Family ha dimostrato ancora una volta che per chi ha la musica nel sangue anche il difficile diventa ordinario. E così dal palco è arrivata un’ondata di funky/hiphop come non se ne sentiva da tempo a queste latitudini. A chiudere l’edizione 2021 la Berben Band, progetto Made in Ceriana, parole e musica delle nostre colline. Sul palco anche la chitarra di Amedeo Grisi e un suo pezzo a suggellare un’amicizia come poche se ne vedono nel mondo della musica locale. Senza dimenticare l’omaggio a Larry Camarda, uno dei ‘papà’ della manifestazione.

L’edizione 2021 di Rock in the Casbah va così agli archivi come la seconda lontana da San Costanzo, ma capace di portare anche altrove lo spirito che da 22 anni accompagna generazioni di musicisti. Ora, però, è il momento di riportarla nel cuore del centro storico, dove deve stare. Lo ha detto anche l’assessore Giuseppe Faraldi, intervenuto dal palco a inizio serata. E, se tutto andrà per il meglio, dall’anno prossimo sarà di nuovo casa, di nuovo Casbah, nella casbah. Appuntamento al 2022.