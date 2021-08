Felici e veloci |

Felici & Veloci, la nuova ricetta di Fata Zucchina: sushi di melone

Il dolcesalato che accontenta salute e palato

Questa ricetta è FELICE & VELOCE perché… ► la vitamina A del melone protegge la pelle dai raggi UV del sole ► le fibre della granella di cocco aiutano l’intestino a lavorare al meglio ► i carboidrati a lungo termine della piadina danno energia ► il ferro delle nocciole (crema di nocciole) aiuta a combattere l’anemia Ingredienti (per 4 persone) 1 fetta di melone liscio

30 g di crema di nocciole

1/2 piadina (meglio se integrale)

1 cucchiaio di granella di cocco



Procedimento FASE 1 Tagliate una fetta di melone dello spessore di ca. 1,5 cm e ricavatene 8 tondini con l’ausilio di un tagliabiscotti di forma rotonda FASE 2 Tagliate la piadina a strisce della stessa altezza della fetta di melone FASE 3 Spalmate la crema di nocciole su ogni striscia di piadina FASE 4 Aggiungete la granella di cocco a pioggia FASE 5 Componete il sushi avvolgendo ogni tondino di melone con la striscia di piadina farcita

