Prima serata con il 'Green Pass': tutto fila liscio, locali e dehors strapieni e pochi controlli (Foto e Video)

Prima serata senza problemi, dopo l’entrata in vigore del ‘Green pass’, ovvero il documento che attesta l'avvenuta vaccinazione, la negatività o la guarigione dal Covid-19.

Nei locali di Sanremo, ma anche nel resto della provincia, si è andati avanti come se niente fosse e, anzi, bar e ristoranti si sono riempiti regolarmente, con dehors pieni e nessun controllo. I titolari dei locali hanno regolarmente chiesto il pass vaccinale a chi, pochi, si accomodava nelle sale interne. Scarse le verifiche per una serata che ai più è sembrata assolutamente normale.

La maggior parte dei titolari di attività si sono muniti della appche verifica il pass, trasformandosi così, in sostanza, in una sorta di ‘controllore’. Il sentimento registrato ieri fra i commercianti di non conferma un trend positivo in fatto di opinioni. Anzi, come ci avea confermato Gianluca Berlusconi, della Confcommercio di Bordighera, gli esercenti si sono dimostrati contrariati alla nuova procedura che gli impone questa nuova ‘funzione’: "C'è clima di agitazione fra i commercianti" ci ha detto.

L’agitazione è espressa anche attraverso la lettura di buchi normativi o comunque situazioni in cui è difficile capire come comportarsi, ad esempio nel fatto che chi consuma all'esterno, e probabilmente sprovvisto di pass, possa in ogni caso accedere ai servizi pubblici presenti all'interno del locale qualora ne avesse bisogno.

La situazione non è semplice e le nuove disposizioni sono sempre dure da digerire soprattutto per un settore che ha tanta voglia di ripartire dopo i fatti dell'ultimo anno e continua a trovare vincoli che paradossalmente da un lato hanno il presupposto di aiutare, dall'altro rallentano ed escludono coloro che ancora non hanno il pass. Inoltre in molti si vedono costretti ad impegnare personale nella lettura del documento necessario in un periodo in cui c'è già carenza di elementi da impiegare all'interno dello staff.

La prima serata è comunque volata via senza problemi e, visti i molti turisti nelle città costiere, come detto locali strapieni. Ora rimane da capire se i controlli si inaspriranno nei prossimi giorni o se, come più probabile, ci sarà un periodo ‘cuscinetto’, in attesa dell’autunno, quando i dehors spariranno e per sedere all’interno non ci saranno più scuse.

(Foto di Tonino Bonomo)