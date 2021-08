Imperia: uomo dà in escandescenze al Pronto Soccorso, portato via dai Carabinieri

Intervento dei Carabinieri questa mattina al Pronto Soccorso di Imperia dove un uomo, straniero, ha dato in escandescenze provocando danni ingenti. Sono in fase d'accertamento le cause che hanno spinto il soggetto a danneggiare alcune apparecchiature del pronto soccorso.



A dare l'allarme il personale che ha richiesto l'intervento dei militari per arginare il soggetto. Con non poca difficoltà gli uomini della Benemerita hanno bloccato lo straniero, portandolo in caserma e avvisando l'autorità giudiziaria.