Aveva rubato uno scooter a Sanremo e guidava pericolosamente ad Albenga: fermato dai Carabinieri

Aveva rubato una moto del valore di alcune migliaia di euro a Sanremo, nell’ottobre scorso, ed è stato denunciato dai Carabinieri di Albenga. Si tratta di B.M.D., 30enne che si è rifiutato di sottoporsi ad accertamenti, ma anche per possesso ed uso di stupefacenti e ricettazione.

Lo straniero, durante i controlli, era in evidente stato di alterazione psicofisica per assunzione da alcool e droghe. Gli sono stati trovati in tasca oltre dieci grammi di sostanze stupefacenti tra hashish e marijuana. Il fermo è avvenuto nel corso dei servizi di controllo del territorio pianificati dai carabinieri della Compagnia ingauna.

Il marocchino era a bordo dello scooter Yamaha, mentre pericolosamente metteva a repentaglio gli altri utenti della strada.