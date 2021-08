Molini di Triora: volontari e amministratori comunali al lavoro per la pulizia delle strade

Nuova giornata di pulizia e messa in sicurezza lungo le strade di Molini di Triora. Questa volta i volontari si sono messi al lavoro su Corte, sia sulla strada provinciale per il paese che su quella per il santuario. Un gruppo numeroso quello che ha visto in azione anche il vicesindaco Danilo Marvaldi e i consiglieri comunali, Sergio Alberti e Matteo Morini.



L'opera di pulizia e sfalcio delle strade comunali sta interessando da diverse settimane Molini di Triora e le sue numerose frazioni. Ai volontari è arrivato il grazie del sindaco Manuela Sasso. L'eliminazione della vegetazione ai lati della carreggiata permette di avere una migliore visibilità circa ostacoli o pericoli e quindi contribuisce sensibilmente a migliorare la sicurezza delle strade. Un'attività importante, se si considera il momento di maggior afflusso di turisti per l'estate.