Turismo: Sanremo fissa un altro mese d'oro per i dati del turismo, a maggio +2.000% negli arrivi

Sanremo ‘uber alles’ scriverebbero su un giornale tedesco specializzato in turismo. Sarebbe un titolo perfetto per commentare i dati che emergono ufficialmente dal mese di maggio 2021, che portano la città dei fiori a un +1.079% di presenze e + 2.126% sugli arrivi, rispetto all’anno precedente.

‘Too easy’ (troppo facile) potrebbero rispondere da un giornale inglese, tenuto contro che il parametro di raffronto è quello del 2020, quando eravamo appena usciti dal lockdown e, praticamente, fino a metà mese dello scorso anno le strutture turistico-ricettive erano chiuse.

Vero, verissimo. Perché di fatto dobbiamo contare anche le differenze con il 2019 e, queste, sono impietose. A maggio di quest’anno Sanremo ha visto 12.804 arrivi e 25.061 presenze mentre, due anni fa (ante Covid), lo stesso mese aveva fatto segnare, rispettivamente 27.930 arrivi e 62.526 presenze. Numeri che vedono più del doppio e quasi il triplo nelle rispettive classifiche, rispetto a quest’anno. Ma il detto ‘chi si accontenta… gode’ va tenuto in stretta considerazione, visto che comunque nel 2020 si è dovuti ripartire da una ‘guerra’ legata al virus che, purtroppo, non è ancora stata vinta.

E Sanremo, dove oggi si è svolto il ‘Tavolo del turismo’, esulta perché è comunque la località della nostra provincia che, Covid o non Covid, che fa registrare l’aumento più alto in assoluto rispetto al maggio dello scorso anno, facendo presagire progressi ulteriori (ma non ancora ufficiali) per giugno, luglio e agosto.

La città dei fiori ha visto a maggio anche un deciso aumento di stranieri, cresciuto del 6.000% negli arrivi e del 4.900% nelle presenze. Per quanto riguarda l’intera provincia di Imperia, questa ha fatto registrare nel mese di maggio un segno positivo del 1.179% negli arrivi e del 512% nelle presenze, fissando le prime a 39mila e le seconde a 92mila. Anche in questo caso sono impietosi i raffronti con il 2019, che vedevano a livello provinciale 81mila arrivi e 238mila presenze. Numeri assolutamente non confrontabili e, quindi, ci si deve accontentare del netto, nettissimo miglioramento rispetto al 2020.

Per fare un raffronto con gli altri Comuni, troviamo ben piazzata (sempre in percentuale rispetto al 2020) Diano Marina, seppur con numeri assoluti inferiori, arriva addirittura al 5.000% e al 1.113%; quindi San Bartolomeo al Mare con +3.200% in arrivi e +844% nelle presenze, mentre Imperia si accontenta del 789% e del 342% in più e Bordighera ha visto nel mese di maggio un aumento negli arrivi del 693% e nelle presenze del 156%.