Sanremo: oggi pomeriggio dalle 18 in via Escoffier una raccolta firme per dire 'no' al Green pass

“Siamo fortemente convinti che si possa far fronte a questa pandemia senza bloccarle la libertà delle persone in tutta Italia”: sono le parole di Loredana Nucera, uno degli organizzatori della raccolta di firme, prevista per sabato prossimo a Sanremo contro il ‘Green pass’, che entrerà in vigore per una serie di attività, dal 5 agosto.

“Abbiamo deciso di scendere in piazza per i commercianti – proseguono gli organizzatori - che si ritroveranno a fare i controlli invece di lavorare, ma anche per i loro dipendenti e per i nostri figli, da tutelare per il loro futuro”. La raccolta di firme si svolgerà oggi pomeriggio dalle 18, in via Escoffier a Sanremo.