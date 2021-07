Ventimiglia: un Cpr nella città di confine, la Lega risponde al PD "Sarebbe meglio fornire proposte più costruttive"

Gli fa eco il Capogruppo Marcello Bevilacqua: "Non accettiamo lezioni di coerenza dall'ex Sindaco Enrico Ioculano che, lo ricordiamo, uscì sbattendo la porta dal PD proprio accusando il suo partito di essere incapace di garantire una corretta gestione dei flussi migratori, salvo poi rientrarvi dalla finestra per assicurarsi una comoda elezione in Consiglio regionale".

"Forse il centrosinistra intemelio - va avanti Bertolucci - non conosce o fa finta di non conoscere Il Decreto Legge del 21 ottobre scorso, che riporta misure urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale il quale prevede l'estensione dei casi di trattenimento oltre che per i cosiddetti 'irregolari' anche per richiedenti protezione internazionale limitatamente alla verifica della disponibilità di posti nei centri o per una più compiuta identificazione e analisi della domanda. Ma, restando agli 'irregolari' forse il centrosinistra non è conoscenza che da inizio anno ad oggi sono più di 500 i provvedimenti di espulsione disposti nei confronti di migranti individuati a Ventimiglia, ma questi provvedimenti restano di fatto inattuati a causa dell'assenza di rapida disponibilità di posti nei CPR e pertanto sono liberi di tornare in città".