Ventimiglia: convocazione del Consiglio e quorum, l'Amministrazione al PD "Procedura prevista per Legge"

"Nessuna risposta alla inutile provocazione della minoranza, non si può rispondere ad un problema inesistente. Forse non sanno che la procedura adottata è quella prevista dalla legge. Non inventiamo nulla e quindi di cosa parlano? Si lamentano che si applichi la normativa vigente?”

Interviene in questo modo, in risposta al Partito Democratico (QUI), l’Amministrazione comunale di Ventimiglia sulla convocazione e sul quorum in Consiglio. “In ogni caso – prosegue il governo della città di confine - ci dispiace per loro, la nostra maggioranza è solida e unità, noi non applichiamo il sistema sovietico, nella nostra maggioranza per fortuna vi è il dialogo e il confronto. Le linee da seguire sono molto semplici e chiare”.

“Gli impegni assunti con gli elettori con il programma – termina l’Amministrazione guidata dal Sindaco Scullino - non sono messi in discussione, tutto il resto si e con molto piacere, discutiamo e ci confrontiamo tra noi. Sui grandi temi siamo disposti a confrontarci persino con le opposizioni, a noi interessa solo il bene dei cittadini”.