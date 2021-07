Sanremo: convocato per venerdì prossimo alle 17.30 il consiglio comunale matuziano

Manutenzione e affidamento dello Stadio Comunale, messa in sicurezza del muro di sostegno della strada Tre Ponti, ripristino del collettore fognario in via Lamarmora. Sono tre dei punti all’Ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Sanremo convocato per venerdì 30 luglio, con inizio dei lavori alle 17.30.



