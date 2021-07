Bordighera: villa della Regina, Ingenito replica alla minoranza "La gestione a un soggetto terzo"

Nel corso del Consiglio Comunale del 27 luglio è stata confermata la volontà dell’Amministrazione di affidare la gestione del di Villa della Regina a un soggetto terzo che sarà individuato tramite procedura ad evidenza pubblica. Così il sindaco Vittorio Ingenito in risposta all’interpellanza presentata dal gruppo consiliare “Semplicemente Bordighera”.



"L’obiettivo è la riapertura e la valorizzazione del polo museale, che con una guida di comprovata competenza, esperienza e professionalità potrà vedere pienamente realizzate tutte le potenzialità che già in passato ha dimostrato di possedere. - ha spiegato - La procedura potrà essere avviata solo dopo l’accordo con la Provincia, proprietaria del 70% della Villa, con cui sono in corso colloqui".



"Durante l’esecuzione dei lavori di rifacimento del muro retrostante la Villa della Regina Margherita si sono verificati alcuni imprevisti che hanno comportato alcuni ritardi rispetto ai tempi inizialmente previsti per l’esecuzione dell’intervento. - ha aggiunto il sindaco - I lavori sono stati consegnati in data 12 ottobre 2020 e dovevano essere ultimati in data 11 aprile 2021. Successivamente, su motivata richiesta dell’impresa in data 4 marzo 2021 la direzione lavori ha dovuto concedere proroga di complessivi giorni 50 che comportò ulteriore slittamento dei tempi di ultimazione fino al 31 maggio 2021".



"Le principali ragioni di detta prima proroga furono sostanzialmente legate alla verifica in corso d’opera di maggiori instabilità del terreno retrostante il paramento murario rispetto al quanto rilevabile durante le indagini geologiche preventive. - ha concluso - Si è quindi dovuto provvedere a sospendere i lavori e a predisporre adeguata variante; ciò ha comportato un ulteriore slittamento dei tempi previsti di ulteriori 60 giorni dal giorno della ripresa lavori avvenuta il 19 luglio 2021. La nuova data di ultimazione lavori viene quindi prevista per il giorno 17 settembre 2021".