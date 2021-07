Arrivano i primi indennizzi per le imprese alluvionate di ottobre scorso. La soddisfazione del deputato Di Muro (Lega)

“Voglio ringraziare l'assessore Andrea Benveduti e gli uffici del dipartimento regionale Sviluppo Economico con cui mi sono confrontato negli scorsi giorni per l'avvio dell'iter amministrativo che porterà a riconoscere, finalmente, un primo contributo economico alle imprese alluvionate a causa del nubifragio di ottobre che ha coinvolto principalmente il Ponente ligure". Ad intervenire è il deputato della Lega Flavio Di Muro che spiega: “Si prevede il riconoscimento di un contributo fino a 20.000 euro per tutti coloro che compileranno la domanda che in questi giorni sarà trasmessa dalla Camera di Commercio a seguito del modello AE già presentato. È una boccata d'ossigeno per molti esercizi commerciali che oltre al danno hanno dovuto investire nuove risorse per poter ripartire. Ora non farò mancare il mio impegno affinché giungano al nostro territorio ulteriori risorse da Roma in modo da riconoscere un indennizzo per imprese e privati proporzionalmente al danno subito”.