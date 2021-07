Prodotti di eccellenza e antiche ricette: il Biscottificio Gibelli di Vallecrosia festeggia cento anni di attività

Proseguiamo il nostro viaggio con la Cna di Imperia per raccontare il territorio, la gastronomia, ma anche la storia, l'ambiente e il turismo. Un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi scopriamo il Biscottificio Gibelli di Vallecrosia, che nel prossimo mese di agosto si appresta a tagliare il prestigioso traguardo dei primi cento anni di attività. Il centenario rappresenta un importante momento di festa per la famiglia Gibelli, che ha sempre lavorato con passione unendo rispetto per la tradizione e creatività ed offrendo sempre prodotti di grande bontà. Biscotti dal sapore unico e originale, prodotti con materie prime di qualità e con un’abilità artigiana, che si tramanda da tre generazioni. Una produzione, che, come ci spiega Giovanna Gerbaudo nel video, è cresciuta nel corso del tempo mantenendo sempre il carattere artigianale, che ne rappresenta il punto di forza.

(Riprese video e montaggio di MC- Massimo Cimiotti videomaker)

Sono passati cento anni da quando nonno Ettore ha avviato la produzione dell’Amaretto, che ancora oggi viene preparato con la stessa ricetta con ingredienti genuini e con la stessa passione. L’offerta è oggi più varia: accanto ai biscotti tradizionali, troviamo delle novità in grado di venire incontro alle nuove esigenze della clientela.

Rimane forte il legame con il territorio testimoniata dall’utilizzo di prodotti locali come l’acqua dei fiori d’arancio della distilleria Guglielmi di Vallebona, l’essenza di Lavanda e l’olio extravergine d’oliva taggiasca.

Troviamo anche prodotti senza glutine che permettono anche a chi soffre di intolleranze di concedersi la bontà di un biscotto delizioso e fragrante. A questo laboratorio è stato riconosciuto il marchio “Artigiani in Liguria”, che viene riconosciuto alle imprese artigiane che valorizzano il territorio e si differenziano sul mercato. Inoltre dal 2016,

il Comune di Vallecrosia ha riconosciuto De. CO. Denominazione Comunale d'Origine all'Amaretto e ai Rundi nelle diverse versioni agli agrumi, all'olio extravergine di oliva e alla lavanda Imperia.

Nel biscottificio oggi si utilizzano tecnologie moderne, ma l’artigianalità della produzione unita alla lunga tradizione e grande esperienza garantiscono sempre un prodotto di grande eccellenza. Biscotti che si possono acquistare nei migliori negozi e supermercati del ponente Ligure e della vicina Costa Azzurra oppure direttamente presso la pasticceria che si trova a fianco del laboratorio.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza, produzioni rare e De.Co. Sono i veri protagonisti di questo viaggio che porta i lettori a scoprire le bellezze del territorio e da dove viene quello che mangiamo e da chi è prodotto. Ma soprattutto scopriremo anche il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente, alla salvaguardia delle tradizioni e ed allo sviluppo di un nuovo turismo esperienziale. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

Il Biscottificio Gibelli si trova a Vallecrosia in via Col. Aprosio n. 100 Tel.+39 0184 29 27 77; Cell +39 339 17 90 726; e-mail: biscottigibelli@gmail.com

Dispone di un sito internet https://www.gibellibiscotti.com/home dove oltre ai prodotti in vendita ed alla storia dell’azienda potete trovare antiche ricette di dolci che un tempo allietavano le feste in casa.

.