Ventimiglia: 20mila euro per i danni della tempesta 'Alex', Confesercenti "Primo passo ma non molliamo"

“Dopo numerose richieste avanzate anche dalle associazioni di categoria riceviamo primi segnali sui danni causati dalla tempesta Alex. Purtroppo la zona del ventimigliese, con Airole, Olivetta e Ventimiglia furono colpite in modo grave con danni enormi alle strutture ed agli esercizi produttivi. Oggi arrivano i primi rimborsi, parziali e non sufficienti, ma sono un piccolo aiuto”.

Interviene così il presidente ventimigliese di Confesercenti, Sergio Scibilia, che prosegue: “Restano opere significative per la città e per la nostra economia tra cui ricordiamo: ripristino della viabilità stradale in Val Roya ed il collegamento ferroviario con il Piemonte; la passerella sul fiume, senza dimenticare la problematica dei pozzi di acqua potabile a Porra”.

“I primi 20.000 euro per molte aziende non saranno sufficienti a ristorare chi fu colpito totalmente e rischiò di chiudere bottega. Speriamo - conclude Scibilia - che non cali l’interesse delle istituzioni su questa tragedia”.