Covid nel principato di Monaco: green pass obbligatorio all'interno di bar e ristoranti

Dallo scorso weekend la presentazione del green pass è diventata obbligatoria per tutti i non residenti nel Principato di Monaco che vogliono recarsi in un bar o ristorante. La stessa misura sarà applicata anche per i residenti ma a partire dal 23 agosto. Il pass consente di indicare con certezza che il suo titolare è stato completamente vaccinato o guarito dal Covid-19 da un minimo di 2 settimane e un massimo di 6 mesi o se ha un test molecolare negativo effettuato nell'arco delle ultime 48 ore.