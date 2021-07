Sanremo: uomo dà in escandescenze e danneggia bar in corso Garibaldi

Nel tardo pomeriggio, in corso Garibaldi, a Sanremo, un uomo ha dato in escandescenze all'interno del dehor di un bar. Non è chiaro il motivo ma la persona in questione se la sarebbe presa con passanti e clienti, per arrivare a danneggiare anche tavolini e sedie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e anche il personale sanitario per bloccare il soggetto, un 40enne della zona di Pinerolo. Nonostante gli attimi di tensione, la persona è stata calmata e ricoverata per accertamenti.



Le fotografie sono state scattate dal nostro fotografo Tonino Bonomo