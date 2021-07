Santo Stefano al Mare: stasera appuntamento con lunedì bimbi in piazza Baden Powell

Il 26 luglio, a Santo Stefano al Mare, torna la rassegna “Lunedì Bimbi”. Ogni settimana verrà delicato ai bambini un appuntamento serale in collaborazione con la ProLoco.



"Alle ore 21 in piazza Baden Powell: gonfiabili per tutti i bimbi! - ricordano dal Comune e dalla ProLoco sanstevese - Nel rispetto delle normative anti Covid verranno proposti intrattenimenti come giochi gonfiabili, giocoleria, spettacoli animati, circo, teatro dei burattini ambientazioni piratesche e tanta animazione peri più piccoli e le famiglie, organizzate da professionisti".