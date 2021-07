Diano Marina: Matteo Macchioni torna in scena nel ruolo di Don Ottavio nel ‘Don Giovann’ per la 10ª edizione della rassegna Estate Musicale Dianese Festival

Dopo l’emozionante interpretazione di Rinuccio nel “Gianni Schicchi” di Puccini a Empoli, mercoledì 28 luglio Matteo Macchioni torna in scena a Diano Marina (Imperia) nel “Don Giovanni. Il dissoluto punito” di Wolfgang Amadeus Mozart per la decima edizione della prestigiosa rassegna Estate Musicale Dianese Festival. Dirige l'Orchestra Lombardia Lirica e il Coro dell'Opera di Parma il Maestro Angelo Gabrielli.

La regia dell’opera è curata da Alessandro Bertolotti.

Il tenore internazionale vestirà i panni di Don Ottavio, all’interno di un cast d’eccezione composto dal baritono di fama internazionale Mario Cassi (Don Giovanni) e da giovani ma già affermati artisti, come Ester Ventura (Donna Anna), Francesca Cucuzza (Donna Elvira), Daniele Terenzi (Leporello), Marilena Ruta (Zerlina), Eugenio di Lieto (Masetto) e Masashi Tomusogi (Commendatore).

Al clavicembalo vi sarà il Maestro Mirca Rosciani.

Lo spettacolo si svolgerà presso il Parco di Villa Scarsella alle ore 21.30 (ingresso a pagamento, per informazioni e biglietti info@musicagolfodianese.it – tel. 338.1118108). In caso di maltempo l’evento sarà posticipato al 29 luglio.

Matteo Macchioni: «Mi sono esibito spesso al Teatro Carlo Felice di Genova, l'ultima volta a gennaio 2020, poco prima della pandemia. Sono felice di tornare in Liguria, terra che amo molto. In particolare, sono felice di tornare con un ruolo così importante come quello di Don Ottavio nel Don Giovanni di Mozart per Estate Musicale Dianese, una prestigiosa rassegna in grado di dar voce a diversi linguaggi musicali come l’opera. Amo molto Mozart e ogni volta che mi capita di interpretare un ruolo tratto da una sua opera provo sempre grande gioia. La preparazione è sempre molto meticolosa. Al ruolo di Don Ottavio sono dedicate pagine di musica veramente sublimi. In questa produzione eseguirò entrambe le arie "Dalla sua pace" e "Il mio tesoro intanto". Don Giovanni è un vero e proprio capolavoro. Il cast è formato da artisti affermati, fra cui Mario Cassi che interpreta il title role. L'orchestra ed il coro sono diretti da Angelo Gabrielli e al clavicembalo ci sarà Mirca Rosciani. Sarà una bella festa in musica e sono felice di farne parte».