Borgomaro: mercoledì prossimo il ricordo dei due Santi Nazario e Celso gli ‘Evangelizzatori della Terra Ligure’

Il 28 luglio il calendario dei Santi ricorda le figure di Nazario e Celso, noti come ‘Evangelizzatori della Terra Ligure’. Nell'antica Pieve Matrice, posta poco sopra Borgomaro, nell’entroterra, questo ricordo dei due Santi, martirizzati a Milano nel 304, viene celebrato con solennità.

Dal 2004, infatti, la Comunità Monastica Benedettina ivi insediata ha avuto cura non solo di completare il restauro della Pieve e del territorio circostante, ma anche di far conoscere e diffondere il culto dei due martiri. La giornata festiva di mercoledì prossimo culminerà con la celebrazione della Santa Messa Solenne alle 11. La Celebrazione Eucaristica sarà presieduta dal Padre Abate benedettino Dom Roberto Dotta, originario di Imperia. Ad eccezione dei momenti liturgici non sono previsti altri appuntamenti che le vigenti norme anti covid renderebbero assai macchinoso gestire.

Ciò nondimeno la Celebrazione Liturgica non sarà meno solenne ma resa ancor più singolare dalla benedizione che verrà impartita al calice e alla patena, realizzati con oro e argento donato da benefattori per il maggior decoro della liturgia e come ringraziamento per il dono della salute corporale conservato nell'anno della pandemia. La realizzazione dei due preziosi manufatti è stata affidata al Laboratorio Orafo di Vetrucci Pierluigi di Piacenza, già noto per creazioni e restauri nel campo dell'arte sacra.